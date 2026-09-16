AI日报：豆包2.1Pro0915上线火山方舟；生数科技发布Vidu S2；vivo 蓝心大模型全面升级

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1、豆包2.1Pro 0915上线火山方舟，飞书8.0引入团队智能体“豆包工作伙伴”

字节系企业生产力产品推出重大更新，火山引擎升级豆包大模型至0915版本，并优化API接入；飞书发布8.0版本，引入团队智能体“豆包工作伙伴”，推动AI从个人助手向团队协作转变。

【AiBase提要:】 🧠 模型升级强化证据溯源与数据核验，提升复杂任务稳定性。 💻 多模态编程能力增强，支持代码仓库分析与修复测试。 👥 团队智能体“豆包工作伙伴”引入，实现AI协作与共享。

2、生数科技正式发布 Vidu S2，支持实时编辑、动态参考图与头显适配

生数科技正式发布 Vidu S2 视频大模型系列，涵盖 Avatar 和 Editing 两大核心模型，并探索 VR 头显空间视频生成与编辑能力，展现了强大的技术实力和应用前景。

【AiBase提要:】 🎥 Vidu S2-Avatar 支持语音控制与动态参考图，实现高交互自由度的数字角色生成。 📹 Vidu S2-Editing 实现视频流实时编辑，支持风格迁移、虚拟试穿、人物替换和背景替换。 🕶️ 生数科技探索 VR 头显空间视频生成与编辑能力，提升沉浸式体验。

3、Claude 发布重大升级：43 项全能工作流与 27 个巨头应用深度打通

Anthropic 对其 '中小企业版 Claude' 进行重大功能升级，推出43项高效工作流和27个主流商业软件的深度集成，旨在帮助中小企业将人工智能作为核心业务驱动工具。

【AiBase提要:】 🧠 43项高效工作流助力中小企业提升效率 🤝 与27个主流商业软件深度集成，构建完整生态矩阵 🔒 强化安全与数据隐私治理，保障企业数据安全

4、谷歌发布多语言 AI 新战略，让全球每种语言都能被听见与理解

谷歌发布了多语言AI新战略，旨在让全球每种语言都能被听见与理解。该战略涵盖多项技术成果，包括支持超过300种语言、实时口语翻译、低资源语种支持以及无障碍设计等。

【AiBase提要:】 🌐 谷歌推出多语言AI技术，支持全球71亿人口及86%的人口比例。 🎙️ 推动原生音频智能，实现跨70种语言的实时口语翻译。 🌍 通过“1,000种语言计划”和开源数据合作，提升低资源语种的支持。

5、中文互联网基础语料 4.0 正式发布，120GB 高质量可信数据重磅上线

中文互联网基础语料4.0的发布标志着我国在人工智能领域的重要进展，为大模型训练和产业高质量发展提供了坚实的数据支持。

【AiBase提要:】 🧠 中文互联网基础语料4.0发布，为大模型训练提供数据支撑。 🌐 由中央网信办指导，多家行业单位联合推进项目。 📊 120GB高质量可信数据上线，助力人工智能产业发展。

6、OpenAI内部Lily项目曝光，人工审核员正翻阅用户私密聊天记录？

OpenAI内部的“莉莉计划”，即通过人工审核员对用户聊天记录进行质量评估，同时引发了关于隐私安全的担忧。

【AiBase提要:】 🧠 人工审核员对ChatGPT用户聊天记录进行质量评估。 🔒 审核过程中存在隐私泄露风险，可能包含用户个人信息。 🔄 OpenAI未明确告知用户其聊天记录可能被人工审阅。

7、vivo 蓝心大模型全面升级：四大模型齐发，听得懂、记得住、还能办事

vivo在2026开发者大会上宣布蓝心大模型全面升级，推出四大核心模型，覆盖语音理解、端侧感知与记忆以及云侧任务执行，展现了其在智能体大模型领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🧠 蓝心语音大模型Blue LM-RealTime具备强大的环境适应能力，能够识别嘈杂环境、口音和中英文混说等复杂场景下的语音输入。 💾 蓝心端侧大模型Blue LM-Nano可实时感知并沉淀个人记忆，融合处理多种信息类型，长期记录用户习惯与偏好。 ⚙️ 蓝心云侧大模型Blue LM-Flash和Blue LM-Pro通过自研Agentic引擎与系统级Harness深度协同，充当手机任务中控，实现跨设备、跨应用的任务执行。

8、Google 官宣 Gemini 3.8 Live，首创“边说边想”颠覆行业交互

Google 宣布推出 Gemini 3.8 Live 及其扩展版本，实现了语音交互领域的重大突破，特别是在低延迟语音流中实现深度推理能力，为语音人工智能应用带来了全新的变革。

【AiBase提要:】 🧠 Gemini3.8Live 实现了低延迟语音流中的深层多步推理能力，改变了语音人工智能的应用范式。 💡 Gemini3.8Live Extended Thinking 提供了“边说边想”的后台扩展推理能力，支持复杂任务处理。 🚀 新一代 Live 系列模型在实时步骤排错、复杂数理推导等高智力需求场景中表现优异。

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