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vivo OriginOS 7正式发布：10月9日首批机型可升级

2026-09-16 14:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:vivo今日正式发布新一代操作系统OriginOS7，并公布升级计划，将于10月正式开启推送。首批机型定在2026年10月9日升级，vivo这边包括X Fold6、X Fold5、X300Ultra、X300Ultra卫星通信版、X300Pro、X300Pro卫星通信版、X300s、X300、X300E以及vivo Pad6Pro;iQOO这边则有iQOO15Ultra、iQOO15、iQOO15T、iQOO Neo11至尊版、iQOO Neo11和iQOO Pad6Pro。此次更新在UI设计、AI智能、系统流畅度和续航等方面均有全面升级。

6 年流畅、全新液态动效！OriginOS 7 正式发布： 10 月 9 日首批升级

视觉层面，OriginOS7进一步强化光影设计，通过动态透彩材质和全新折射层，让界面拥有更明显的通透感与层次感。复杂背景下前后内容层次更清晰，纯净背景下则保持干净顺滑，配合高效率渲染算法，在提升观感的同时兼顾性能与功耗。系统还加入动态光影交互，按下按钮时光效会像水波一样向外扩散，滑动过程中光影也会跟随手指轨迹变化。原子动效7.0带来液态动效，点击、长按、滑动、拖拽等常用操作都换上了全新动效。

6 年流畅、全新液态动效！OriginOS 7 正式发布： 10 月 9 日首批升级

流畅性方面，经过两年多攻坚，OriginOS7实现首帧可打断，上下左右滑动过程中均可随时打断并切换操作。vivo针对文本输入、系统动效等高频场景做了专项优化，并持续升级抗老化模型，覆盖后台驻留、多任务负载、存储碎片累积等情况。官方称可实现6年持久流畅，实测使用6年后流畅度衰减仅为5.08%。底层性能上，不公平调度新增智能依赖识别算法，页面切换响应速度提升19%，应用启动速度提升12%。系统还重构了存储、内存管理架构、回收策略及文件读写通道，实现运行内存n+2n的效果，内存回收速度提升60%。存储压缩2.0最高压缩率提升至30%，以256GB版本为例，最高可额外释放25GB可用空间。

续航方面，OriginOS7升级蓝海续航系统。微电精灵3.0在低电量时除保证基本通话外，还支持向任意联系人发送关键定位信息，即使仅剩1%电量也能保障紧急情况下的通信需求。vivo还将AI引入蓝海续航系统，可持续学习用户用机习惯，根据不同场景动态调整功耗，并建立专属省电模型，系统还能提供剩余使用时长预测与耗电管控建议。AI方面，全新蓝心小V Pro支持一句话完成复杂任务，用户说出需求后，小V即可自动拆解任务、整理信息，并进行跨设备、跨应用操作，持续执行直至完成目标。

此外，OriginOS7还带来全新vivo输入法，可结合聊天上下文理解需求并主动推荐内容;录音机升级为会议助手，支持实时分角色转写，会后按发言人梳理观点并自动汇总待办事项;全新AI日历则能将会议、待办和行程统一整理，并主动识别时间冲突，帮助用户管理日程。

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