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1、Claude Opus 5.2 深夜灰度上线：响应更快，还治好了“偷懒病”

Claude Opus 5.2 在灰度测试中表现出色，响应速度、输出质量以及自主迭代能力均显著提升，展现了Anthropic在AI模型优化上的强大实力。

【AiBase提要:】 ✅ 响应速度显著提升，生成速度有肉眼可见的飞跃。 🔍 输出内容干净利落，废话极少，在代码生成和长文本处理上完成度更高。 🧠 自动进入“严酷循环”，不断自我迭代和完善代码直到任务完成。

2、苹果正式推送 iOS27:Siri AI 全面升级，老机型性能大幅优化

苹果正式推送 iOS27，带来 Siri AI 的全面升级和老机型性能的显著优化。新系统强化了 Siri 的功能，使其能够读取屏幕信息并操作应用，同时新增多项 AI 功能和家长控制选项。此外，iOS27 对系统界面进行了调整，提升了可调节性，并对照片、信息等系统应用进行了多项改进。

【AiBase提要:】 🍎 Siri AI 全面升级，支持读屏幕、操作应用 📱 老机型性能大幅提升，应用启动速度最高提升30% 🖼️ 系统界面可调节性增强，新增小尺寸时钟布局

3、GPT-6 Astra 模拟经营售货机一年狂赚 1.5 万美元，成绩碾压 Claude 近 3 倍

GPT-6 Astra在模拟经营售货机一年的测试中表现出色，最终账户余额达到15515美元，远超其他竞争对手。其成功源于稳定的规则执行和有效的成本控制，而其他AI则因执行不力和成本上升而表现不佳。

【AiBase提要:】 💰 Astra通过压低采购价和稳定执行规则，实现了显著的财务收益。 📉 Fable因采购成本上涨和预付款损失导致表现不佳。 🤝 Astra在三人竞技测试中拒绝违规协作，展现了良好的自主性。

4、蚂蚁开源 SingProbe：以轻量探针实现大模型生成风险实时拦截，计算开销不足 0.5%

蚂蚁集团 AI 安全实验室近日正式开源大模型内生式安全护栏技术 SingProbe。该技术区别于主流的外挂式安全审核模式，通过复用基座模型推理过程中的隐藏状态，以不足 0.5% 的额外计算开销，实现 token 级实时风险评估，可同步完成意图分类、安全检测和幻觉识别任务，在医疗等高风险场景优势突出，能在内容输出前实施毫秒级阻断。

【AiBase提要:】 🧠 通过复用基座模型推理过程中的隐藏状态，实现 token 级实时风险评估 🛡️ 以不足 0.5% 的额外计算开销，完成意图分类、安全检测和幻觉识别任务 🌐 已适配 29 个主流大模型，是首个由大型科技企业开源的完整内生式安全技术解决方案

5、Instagram AI 修图开始收费：用多了就得订阅 Meta One，否则明天再来

Instagram近期对部分AI修图功能加入付费限制，用户在使用达到一定次数后需要订阅Meta One Core会员才能继续使用更多AI效果，否则需等到第二天再试。这标志着Meta进一步将AI功能纳入付费体系，与Adobe Photoshop、VSCO等应用形成竞争关系。

【AiBase提要:】 📱 Instagram开始对AI修图功能设置付费限制，用户需订阅Meta One Core会员才能继续使用更多AI效果。 💰 Meta One订阅服务每月收费7.99美元，提供AI权益和个性化功能，如预览Instagram Stories等。 🔄 用户是否愿意为新增的AI修图功能付费仍需观察，目前许多用户更青睐传统的免费滤镜。

6、上海 AI Lab 开源多模态基础大模型书生-S2：Memory Decoder 插拔记忆，科学长程任务对标顶尖闭源

上海人工智能实验室开源了基础大模型书生-S2，其通用能力跻身开源第一梯队，并在生物、材料、化学等科学长程任务上表现优异。书生-S2采用Memory Decoder架构，引入可插拔的专业记忆模块，提升模型的领域扩展能力。同时，强化长程推理与智能体执行能力，满足严肃科学研究任务需求。

【AiBase提要:】 🧠 书生-S2采用Memory Decoder架构，引入可插拔的专业记忆模块，提升模型的领域扩展能力。 🧬 在生物、材料、化学等科学长程任务上表现优异，对标顶尖闭源模型。 🔍 强化长程推理与智能体执行能力，满足严肃科学研究任务需求。

7、微信回应小微AI隐私争议:不会读取用户已删除朋友圈

微信回应小微AI隐私争议，表示小微不会读取用户已删除的朋友圈，并强调其数据处理方式符合用户隐私保护要求。

【AiBase提要:】 📱 微信AI助手小微在小范围内测阶段，支持文字、语音交互，提供天气、快递等查询服务。 🔒 微信强调小微不会读取用户已删除的朋友圈，处理聊天记录时采用“用完即弃”方式。 🌐 随着AI深入社交场景，数据访问范围和用户授权机制成为影响AI产品应用的重要因素。

8、阶跃发布StepAudio3系列模型:五款模型同步上线开放平台

阶跃星辰发布StepAudio3系列模型，涵盖语音生成、音频生成、实时交互、语音理解和音乐创作等多个领域，其中多款模型在Artificial Analysis榜单中位列全球第一，展现了强大的技术实力和应用潜力。

【AiBase提要:】 🎙️ StepAudio3Realtime支持原生全双工实时对话，可同时理解语义、语气、情绪、副语言及环境声音。 🎤 StepAudio3ASR融合语音识别与大模型上下文理解能力，支持多种语言和专业场景，WER仅1.7%。 🎼 StepAudio3Music支持歌曲创作、清唱配乐、翻唱及基于ABC记谱法的多轮创作，可通过自然语言控制曲风、旋律、节奏、乐器和情绪。

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