小米18 Pro系列官宣搭载全新百变背屏

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:小米18Pro系列已官宣本月发布，具体信息预计从明天起陆续预热公布。卢伟冰今天提前放出了一点消息，确认新机将搭载全新百变背屏。去年的小米17Pro系列首发妙享背屏，凭借高出圈度和辨识度收获了不少好评。据爆料，新一代背屏适配度更高，预计会覆盖更多App，玩法也更加丰富。

这一代依然提供小米18Pro和小米18Pro Max两种尺寸。核心首发台积电2nm工艺的骁龙8Elite Gen6Pro，晶体管密度较上代3nm提升30%，功耗控制与持续性能均有显著优化。CPU采用第三代Oryon2+3+3三丛集八核设计，配备16MB二级缓存，GPU为Adreno850并搭配18MB专属图形缓存，支持LPDDR6高速内存，端侧AI算力、光追游戏与本地大模型运行能力均刷新历史。

屏幕方面，两款新机都将搭载超级像素直屏，以1K的功耗实现2K的清晰度，采用大R角极窄四等边方案。影像配置上，Pro Max独享2亿像素LOFIC超大底主摄与2亿像素大底长焦微距，再搭配一颗超广角，组成双2亿三摄方案;Pro则搭载2亿像素超大底主摄与2亿像素大底长焦微距，但不支持LOFIC。电池方面，Pro作为小屏机型配备7000mAh级别大电池，Pro Max则达到8000mAh级，两者均支持100W闪充与无线充电。

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