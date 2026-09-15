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OPPO官宣Find X10系列首批搭载天玑9600 Pro

2026-09-15 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:OPPO Find系列产品负责人卓世杰宣布，Find X10系列将首批搭载联发科天玑9600Pro旗舰芯片，这颗芯片由双方联合研发，采用2nm工艺制程。卓世杰称，它带来了能效与性能的划时代提升。

为了把2nm芯片的潜力充分释放出来，OPPO新一代潮汐引擎做了极致的动态资源调配，高帧游戏和端侧大模型推理都更快、更及时、更持久。全新自研的鹰隼调度器则解决了高规格影像与高性能之间长久以来的牵制问题。在Find X10系列上，两亿像素镜头的连拍快门始终跟手，即便超长时间录制4K60fps视频也能保持冷静。实测中，该系列可连续8小时满帧运行主流超大型游戏，性能持久强劲不止于参数。

OPPO联发科联合研发！OPPO官宣Find X10 系列首批搭载天玑9600 Pro：基于2nm工艺制造

系统层面，Find X10系列搭载全新的ColorOS17。在潮汐引擎的个性化感知调度下，ColorOS17更鲜活、更有手感的全新流体设计也能持久丝滑，做到6年久用如新。

续航方面，新机内置8000mAh冰川电池，能量密度达到867Wh/L。依托自研球形硅碳专利、长效电池算法与智能充电策略，这块电池能够实现5年健康耐用。低电量下，冰川电池聚能芯片会自动升压为主板供电，支撑用户畅玩到最后一刻。卓世杰强调，让强悍性能经得起时间冲刷，真正实现“三久体验”，才是Find X10系列在性能上的最大突破。

OPPO联发科联合研发！OPPO官宣Find X10系列首批搭载天玑9600 Pro：基于2nm工艺制造

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