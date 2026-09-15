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苹果iOS 26.7正式版发布：主打修复安全漏洞

2026-09-15 09:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:苹果昨日推送iOS27正式版的同时，还悄悄放出了iOS26.7正式版。对于不急着尝鲜新系统的用户来说，这个版本没有新功能，主打的是安全修补。

这次修补的漏洞数量相当惊人。苹果一口气堵上了80多个安全缺口，其中75项和iOS27所修复的完全一致。换句话说，留在旧系统的用户同样能获得绝大部分安全防护。

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从安全公告看，受影响的组件范围很广，系统内核、蓝牙、WebKit、Apple Neural Engine、Accessibility等均在其中。一个内核漏洞尤其值得注意，恶意App有可能借它拿到Root权限，也就是系统的最高控制权，苹果通过收紧权限限制将其修复。

蓝牙模块的问题同样棘手。远程攻击者可能利用它让应用崩溃，甚至执行任意代码。该漏洞源于越界写入，苹果已加强边界检查予以解决。WebKit这边也修补了多项隐患，恶意网页内容可能导致内存损坏。此外，敏感数据泄露、内核内存损坏、应用异常退出等问题也在本次更新中得到处理。

有意思的是，部分漏洞是在AI协助下被发现的。苹果安全公告提到，多项问题由安全研究人员与Anthropic旗下Claude共同挖掘，涉及AVEVideoEncoder、Foundation以及WebKit等组件。

目前还没有迹象表明这些漏洞已被大规模利用。但随着细节公开，未安装更新的设备仍存在被攻击的可能。所以，如果暂时不打算升级iOS27，尽快更新到iOS26.7是更稳妥的选择。

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