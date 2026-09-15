iPhone终于支持调休闹钟了 苹果iOS 27正式版推送

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:苹果今日正式推送iOS27正式版，兼容性方面这次覆盖范围相当广，iPhone SE第二代及后续机型、iPhone11系列及后续机型均可升级。

国行用户终于等来了一个实用功能。在闹钟设置里选择“工作日含调休”后，闹钟会在常规工作日和调休上班日自动响起，不用再手动改来改去。稍后提醒时长最长也可以设到15分钟。

根据官方更新日志，iOS27围绕设计、性能、连接、搜索等方面做了优化，系统流畅度是重点之一。苹果调整了Liquid Glass液态玻璃的底层基础，新增外观调节滑块，用户可以在超透明和全色调效果之间自行选择。底层调度机制与后台运行逻辑也经过重构，官方数据显示应用启动速度最高提升30%，图库照片加载速度提升70%，AirDrop传输速度提升80%，蜂窝网络与Wi-Fi之间的切换也更加顺滑，老款设备的日常卡顿有所改善。

新功能方面，iOS27还加入了面向家庭场景的多项改进，帮助家长为子女打造更安全的数字化使用环境。新一代Apple Intelligence和全新Siri AI能力也随之上线，但国行iPhone用户目前依然无法使用，此次国行版更新日志中压根没有提及Apple Intelligence，具体上线时间仍是未知。

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