AI日报：豆包手机助手消费者版发布；Suno发布v6音乐模型；ElevenLabs发布Music v2.5音频模型

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1、豆包手机助手消费者版发布:AI键指纹直唤，跨应用Agent再升级

豆包手机助手消费者版在交互、记忆、Agent执行及安全等方面全面升级，推动手机AI从“问答”走向“自动办事”。

【AiBase提要:】 📱 AI键支持指纹鉴权，锁屏一键唤醒 🧠 记忆能力提升，可安全检索本地数据 🔒 安全机制完善，采用端云结合处理数据

2、Suno发布v6音乐模型：联合华纳、BMG 共创，自然语言就能改歌、混音、采样

Suno联合华纳、BMG等音乐公司推出新一代音乐模型v6，该模型以模型套件形式出现，包含旗舰版、探索版和轻量版，满足不同创作者需求。v6支持多模态输入，并能通过自然语言精确修改歌曲内容，标志着AI与音乐产业的深度融合。

【AiBase提要:】 🚀 Suno v6音乐模型与华纳、BMG等音乐公司合作开发，是迈向让更多人享受创作音乐愿景的重要一步。 🎵 v6以模型套件形式推出，包含旗舰版、探索版和轻量版，满足不同创作者需求。 🖼️ 支持多模态输入（文字、音频、图片、视频），并能通过自然语言精确修改歌曲内容。

3、ElevenLabs发布Music v2.5音频模型，同步开放APP与API访问

ElevenLabs推出了全新的ElevenMusic Music v2.5版本，并通过移动应用程序和API向全球开发者和用户开放。该版本在R&B、灵魂乐、嘻哈、摇滚以及管弦乐等曲风中表现出色，同时提供了免费版和专业版服务。此外，ElevenLabs强调其Music v2.5基于合法授权的音乐训练集，以避免版权争议。

【AiBase提要:】 🌟 ElevenLabs推出Music v2.5，提升音频质量与自然感。 💡 提供免费版与专业版服务，满足不同用户需求。 🔒 强调版权合规性，避免与竞品Suno的版权纠纷。

4、宇树人形机器人G1+发布:电机、视觉、交互与续航全面增强

宇树科技发布的人形机器人G1+在运动性能、感知交互和智能体验方面进行了多项升级，包括颈部灵活性、电机输出与热管理、视觉与触觉感知、供电续航及远场语音交互能力的提升。标准版售价9.5万元，面向科研和深度开发的G1+ EDU版本也已推出。

【AiBase提要:】 🧠 人形机器人G1+新增+2DOF颈部结构，提升灵活性和运动性能。 📷 配备双视觉系统、3D激光雷达和腹部广角相机，强化深度与空间理解能力。 🔋 G1+新增外部供电口和快拆智能电池，续航时间约2小时，满足长时间在线场景需求。

5、智谱获50亿美元新融资 全面加速下一代GLM递归自我改进

智谱宣布完成约50亿美元融资，重点用于下一代GLM基础模型研发及自训练体系打造，同时推进国产芯片适配和推理效率优化，以实现技术的高效迭代和扩展。

【AiBase提要:】 🧠 智谱将下一代GLM模型的训练环境建立在上一代GLM的智能基础上，实现递归式自我改进循环。 ⚙️ 资金将用于自动化生成与筛选训练数据、搭建任务环境以及提升模型的长程推理能力。 💻 工程层面将推进国产芯片适配、深度算子开发与推理效率优化，以最大化硬件条件下的产出。

6、全新 Apple TV 或今秋低调发布：换上更强芯片，Siri 成核心升级

苹果计划在秋季低调推出新一代 Apple TV 机顶盒，其核心升级包括接入 Apple Intelligence 生态、配备更强芯片以及增强 Siri AI 助手的能力，同时强化作为全屋智能中枢的功能。

【AiBase提要:】 🍎 新一代 Apple TV 机顶盒将全面接入 Apple Intelligence 生态，搭载更强的芯片以提升性能。 🎙️ Siri AI 助手将实现深度情境理解能力，支持复杂自然语言指令与跨平台推荐功能。 🏠 新一代 Apple TV 将强化全屋智能中枢地位，支持 Thread 与 Matter 协议，优化家庭设备协同体验。

7、京东在 JDD 上甩出可交互视听世界模型：EchoWM 开源，长视频生成同步冲到 10 分钟以上

京东在JDD上发布了JoyAI-Echo1.5和EchoWM，分别实现了超长音视频生成和可交互视听世界模型，同时展示了JoyAI基础模型矩阵，推动AI从数字世界向物理世界的布局。

【AiBase提要:】 🎥 JoyAI-Echo1.5实现了超长音视频生成，支持10分钟以上持续产出。 🌐 EchoWM开源并实现可交互视听世界模型，支持多轮探索和同步声音变化。 📦 京东展示了JoyAI基础模型矩阵，覆盖图像与视频生成、多模态理解等能力。

8、DeepSeek-V4.1-Flash上线千问AI平台，API与Token Plan同步开放

DeepSeek-V4.1-Flash的上线为千问AI平台带来了新的技术突破，其在性能和成本控制方面表现出色，适合企业进行长文档解析、客服知识库等任务。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek-V4.1-Flash采用MoE架构，输入激活约8B、输出激活约16B，支持文本与图像理解。 💰 成本优化显著，KV Cache对HBM需求降至上一代1/4，SSD存储需求降至1/8。 🌐 支持多地域调用，覆盖北京、新加坡及Global美国、德国、日本、香港等地域。

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