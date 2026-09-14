OPPO Find X10 Pro Max月白配色公布

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:OPPO Find X10系列已正式定档9月22日发布，顶配机型X10Pro Max主打影像。Find系列负责人卓世杰近日晒出该机的月白配色，透露设计灵感源自哈苏经典相机，将专业相机的秩序感与精密质感移植到移动终端之上。新机延续Find家族标志性矩形影像模组，同时加入两处全新巧思。

机身采用整块玻璃实现拼贴材质效果，在单块玻璃上融合金属平纹与立体编织纹，复刻专业相机多材质分层的视觉层次，兼顾专业器材的精致质感与轻量化时尚属性，可适配多种日常使用场景。影像模组一侧新增LUMO原色舱，舱内搭载第二代丹霞色彩还原镜头与变焦闪光灯，将原本内置的色彩处理技术外化，打造出辨识度极高的外观标识。模组周边增加橙光印记作为视觉勾勒，镜头区域的细密刻度纹通过高精度CNC雕刻还原机械触感，搭配微光金属中框，在专业硬朗之外增添克制精致的气质。

作为照片视频双满配旗舰，Find X10Pro Max将影像硬件实力与外观设计深度融合，让专业影像属性从外观上即可直观感知。影像规格方面，该机搭载三2亿镜头群，首次在手机端实现全焦段8K Log视频录制。主摄采用配备DeepPix技术的哈苏2亿超动态主摄，逆光与夜景环境下可呈现电影感画面;超广角升级为行业首款2亿像素镜头，拍摄视频时拥有更大画幅自由度，全焦段覆盖满足不同创作需求。新机还支持OpenGate片门全开模式，可搭配Blackmagic Camera专业应用，并支持外接专业摄影兔笼，为专业创作者提供完整拍摄解决方案。

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