AI日报：OpenAI正式上线GPT-Live-1 API；DeepSeek V4.1-Flash登陆WorkBuddy；谷歌上线Gemini Windows桌面应用

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1、OpenAI正式上线GPT-Live-1 API：支持打断处理、工具调用与电话智能体

OpenAI正式上线GPT-Live-1 API，支持打断处理、工具调用与电话智能体，标志着AI语音交互向自然对话演进。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-Live-1实现了语音理解与语音输出的深度整合，降低了系统延迟。 🔄 支持全双工对话，能够处理打断、停顿及背景噪声等复杂场景。 📞 可无缝切入电话场景，胜任餐厅预订、客户服务等任务。

2、DeepSeek V4.1-Flash登陆WorkBuddy，开启限时免费试用

DeepSeek V4.1-Flash模型已在WorkBuddy平台上线，并提供两周的免费试用。该模型具备原生多模态支持能力，用户可无缝切换体验。同时，旧版本如V4-Flash和V4-Flash-Vision-Exp已正式退役。

【AiBase提要:】 🔥 DeepSeek V4.1-Flash模型在WorkBuddy平台上线，提供免费试用。 🧠 新模型支持原生多模态功能，提升用户体验。 🔄 旧版本如V4-Flash和V4-Flash-Vision-Exp已退役，完成过渡使命。

3、谷歌上线Gemini Windows桌面应用，支持快捷键一键唤醒AI助手

谷歌正式推出Gemini Windows桌面应用，全面支持Windows 10和11操作系统，提供高效的AI交互体验。该应用引入全局快捷键，支持多步骤任务处理，并能生成图片和视频，满足多样化的内容创作需求。

【AiBase提要:】 🧠 全局快捷键支持，提升用户操作效率。 💼 多步骤任务处理能力，满足多元化内容创作需求。 🎥 支持生成图片和视频，拓展AI应用边界。

4、蚂蚁集团韩歆毅宣告智能体“ChatGPT”时刻已至

智能体商业的‘ChatGPT’时刻已经到来，标志着智能体从展示工具转变为真实交易的核心入口。AI支付在其中扮演关键角色，确保交易安全和信任。蚂蚁集团通过设立发展基金，加速智能体生态的发展。

【AiBase提要:】 🤖 智能体商业已进入真实交易阶段，成为连接用户需求与供给的核心入口。 💰 AI支付作为“可信承诺引擎”，确保交易过程可授权、可控、可追溯。 🚀 蚂蚁集团设立1000万元发展基金，推动智能体生态繁荣。

5、环球音乐携手ElevenLabs达成重磅合作，共建正版授权AI音乐平台

环球音乐集团与ElevenLabs的合作标志着AI音乐在版权合规与产业化落地方面迈出了关键一步，双方将共同构建一个基于授权音乐和艺人参与的全新人工智能音乐创作平台，为艺术家、词曲作者和乐迷提供创新的音乐体验。

【AiBase提要:】 🎧 与人工智能音频研究和产品公司ElevenLabs达成多年期许可协议及战略合作 🎨 共同构建基于授权音乐和艺人参与的全新人工智能音乐创作平台 🌐 推动AI音乐在版权合规与产业化落地方面迈出关键一步

6、马斯克 SpaceXAI 团队将直播：用 Grok Bot 三天从零建一家公司

SpaceX AI 团队将通过直播活动，展示如何利用 Grok Bot 从零开始构建一家公司，涵盖产品构思到工程开发的全过程，并分享各职能岗位的应用案例。

【AiBase提要:】 🧠 Grok Bot 入门介绍与工程开发展示 💼 销售工程、销售及客户支持环节解析 📈 营销运营、售后及营销专题分享

7、商汤 AI 办公智能体“小浣熊”移动端上线：手机发指令，电脑持续执行

商汤科技推出的AI办公智能体“小浣熊”移动端App正式上线，支持iOS和安卓系统，用户可通过自然语音快速对话操作，实现手机发指令，电脑持续执行。该智能体搭载多模态智能体创作引擎，能够理解整理用户碎片化信息，并具备长链条思考及企业内外部信息融合能力。

【AiBase提要:】 📱 移动端App上线，支持iOS和安卓系统。 🗣️ 支持自然语音对话操作，提升办公效率。 🧠 搭载多模态智能体创作引擎，具备长链条思考能力。

8、支付宝AI支付产品体系再进化，新推AI钱包智能体及三大“AI收”能力

支付宝在AI支付领域实现重大升级，从“可支付”迈向“可信支付”，通过推出AI钱包智能体和三大“AI收”能力，以及APASS信任基础设施，构建更安全、高效的智能体商业生态。

【AiBase提要:】 ✅ 支付宝推出AI钱包智能体，帮助用户管理每一笔AI支付交易。 🚀 推出Vibe Pay、Skill Pay、Machine Pay三大“AI收”能力，覆盖数字商业场景。 🔒 APASS商业信任基础设施基于KYA理念，建立智能体身份、意图、授权和行为的全过程信任机制。

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