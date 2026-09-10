小米18Fold今日开售：首发玄戒O3芯片 售价10999元起

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:小米18Fold于今日上午10点正式开启全渠道现货开售，起售价10999元。

作为小米迄今冲击价位段最高的折叠屏产品，其定价梯度清晰:12GB+256GB版10999元，12GB+512GB版11999元，16GB+512GB版12999元，首发搭载长鑫LPDDR6内存的16GB+1TB版14999元，陶瓷特别版同样配备LPDDR6内存，定价15999元。

该机采用5.38英寸外屏与7.58英寸内屏的双屏组合，内外屏均接近2:1标准纸张比例，浏览文档长文几乎不会出现多余裁切，全系支持LTPO1-120Hz自适应刷新率，峰值亮度达4000nits，夏日正午户外强光下依然清晰可见。整机裸机重量仅219克，展开厚度薄至5.02毫米，闭合状态也仅为10.68毫米。新一代小米龙骨转轴采用全新三级连杆结构，折叠后屏幕形成自然水滴形态，展开折痕浅，同时支持转轴全贴合保护，反复开合数十万次也不会松动位移。

机身用料方面，中框为7系铝合金，外屏覆盖小米龙晶玻璃3.0，内屏采用最新一代双层UTG超薄玻璃，抗摔抗挤耐用性较上代明显提升。

核心硬件上，小米18Fold首发搭载自研玄戒O3小米AI旗舰SoC，CPU采用十核全大核架构，GPU首发16核G2-Ultra NX图形处理器，性能释放领先常规旗舰芯片，同时率先搭载国产长鑫LPDDR6内存，读写速度与能效比均实现跃升。内置6000mAh小米金沙江大电池，支持67W有线秒充与50W无线秒充，有效缓解折叠屏续航偏短的痛点。

影像系统搭载全焦段徕卡调校超清三摄，包括徕卡2亿像素大底主摄、5000万像素徕卡潜望长焦（支持3.5倍光学变焦）以及5000万像素徕卡超广角，三颗镜头均无凑数模组，覆盖风景、人像与远景等多种拍摄场景。

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