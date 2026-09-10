苹果Apple Watch Series 12发布：售价2999元起

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果于今日凌晨正式推出全新一代智能手表Apple Watch Series12。铝金属版本起售价2999元，钛金属版本5799元，陶瓷版7499元，所有版本均可选择GPS或GPS+蜂窝网络版本。

该机首发全新健康感测系统，并与自研S11芯片深度协同，带来更高频率的心率追踪能力。官方称其拥有Apple Watch迄今最先进的心率感测技术，每五分钟测量一次心率变异性，每五秒在后台读取一次心率，如此高频的跟测对Apple Watch而言尚属首次。配合升级的心率App与新添加的表盘复杂功能，用户可随时轻松查看各项读数。

苹果同步上线了“准备指数”功能，通过直观评分为用户分析当日身体状态，判断能否应对接下来的挑战。该指数每天早上结合近期活动量、生命体征与睡眠状况进行打分，并根据全天活动实时调整分值，帮助用户合理分配精力。

睡眠监测方面，手表会追踪睡眠时长、就寝规律、醒来频次及各睡眠阶段持续时间，睡眠评分功能每晚综合分析这些因素并给出分类与评分，用户可查看计算依据以了解睡眠质量并找到改善方法。运动方面，步数计算更加精准，训练进度紧密跟随，各项指标更为进阶。

此外，Apple Watch Series12支持5G网络，通话、信息、在线听音乐均可独立完成，并配备摔倒检测与紧急联络等安全功能，即便iPhone不在身边也能及时获得援助。

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