苹果Apple Watch Ultra 4发布：售价6499元起 配备全新健康检测

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果在今日凌晨的秋季发布会上正式推出Apple Watch Ultra4，售价6499元，将于9月11日开启预购，9月18日正式发售。

官方称这款新品搭载苹果最先进的健康传感器与全新S11芯片，在CPU、GPU及NPU性能上均有提升，成为健康和健身领域的重要工具。全新的健康感测系统带来更大的电极表面积，测量心电图时可与皮肤更紧密贴合，心率采集频率达到每5秒一次，较此前提升60倍，并每5分钟监测一次心率变异性，成为目前精度顶尖的穿戴心率传感器。

心率App与表盘复杂功能迎来重点升级，用户可在健身App中查看身体评分，设备通过Apple智能给出建议，并根据状态与数据动态调整。用户还可手动添加同步更新病历，App会根据检测结果推荐临床专家的相关视频。

Apple Watch Ultra4还新增音频智能，将声音识别能力带到手表上，可留意闹钟、门铃、婴儿啼哭等声响。记录功能可将对话生成文本摘要，率先支持英语，苹果同时给出了一系列隐私承诺。续航方面，日常使用时间最长可达50小时，标准体能训练跟测最长18小时，最大延长体能训练模式下可连续跟测45小时，足以支撑百英里越野跑完赛。

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