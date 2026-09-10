iPhone Duo 尺寸售价创纪录 内屏采用屏下前摄 售价15999元起

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果在秋季新品发布会上正式推出旗下首款折叠屏手机iPhone Duo，这也是iPhone诞生以来最大的一次形态变革，多年供应链传闻终于落地。

新机采用书本式横向内折方案，外屏5.4英寸，日常不展开即可完成消息查看、电话接听等操作;展开后内屏达7.6英寸，搭载苹果量产机型中首款屏下前置摄像头，屏幕无挖孔遮挡，实现完整全屏显示。内外屏均为定制120Hz自适应刷新率OLED面板，搭配新一代超薄UTG玻璃，抗弯折与抗刮性能经过数十万次弯折耐久验证。配备苹果自研可变扭矩铰链，由磁铁辅助闭合，有效减轻屏幕折痕，屏幕刚性比行业内其他显示屏高40%。折叠状态厚度约11.3毫米，展开后低至5.2毫米，整机重量254克，提供星光白与夜空双色可选。

苹果首席硬件官Johny Srouji表示，团队不希望显示屏上有褶皱或塑料感，因此制作了定制纳米纹理显示屏，在视觉上保持平坦。iPhone Duo通过定制纳米纹理显示屏、多层贴合结构和超过100个部件的铰链，目标就是降低折叠屏中央折痕的可见性与触感，多层显示结构会在开合时相对滑动以减少屏幕形变。解锁方案放弃Face ID，改用集成在电源键上的侧边Touch ID。

性能部分搭载台积电2nm工艺A20Pro芯片，配备12GB内存，内置VC均热板以应对折叠狭小机身的散热压力，可稳定承载Apple Intelligence端侧AI运算。内置新一代自研C2蜂窝调制解调器，支持Wi-Fi7、蓝牙6与毫米波5G，整机取消实体SIM卡槽，全球版本仅支持eSIM，以此节省内部空间安放更大规格的电池与屏幕组件。

影像系统后置横置双摄模组，包括4800万像素主摄与4800万像素超广角镜头，没有搭载长焦镜头，依靠苹果计算摄影实现变焦拍摄。外屏保留挖孔前置镜头，内屏为屏下前摄，两块屏幕均可独立完成自拍与视频通话，视频最高支持4K60帧杜比视界录制。续航方面配备双电芯电池，内屏可连续播放31小时视频，20分钟可充电50%。系统预装iOS27，针对折叠形态深度优化，支持铰链角度感知，可实现内外屏内容无缝流转，原生支持分屏多任务与应用侧边栏，同时支持Apple Pencil手写输入，进一步拓展阅读、笔记与轻办公场景。

存储提供256GB、512GB、1TB、2TB四种规格，国行售价15999元起，10月16日预售，10月23日开售。具体价格为:256GB版15999元，512GB版17999元，1TB版21499元，2TB版26499元。

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