AI日报：OpenAI推出ChatGPT Images 2.5；曹操出行联合豆包上线AI打车服务；达芬奇接入 Claude Code

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1、OpenAI 推出 ChatGPT Images 2.5，延迟砍半并解锁草图微调

OpenAI发布了ChatGPT Images 2.5，显著提升了图像生成的细节、光照和纹理，同时降低了延迟。新增的Sketch草图功能和图片内评论标注功能为用户提供了更高效的创作体验。此外，还推出了两款API模型以适应不同的应用场景，进一步增强了图像生成的灵活性和实用性。

【AiBase提要:】 🎨 新增Sketch草图功能，提升图像生成效率和创作灵活性。 🖼️ 图片内评论标注功能实现精准修改，保持图像一致性与质量。 ⚙️ 推出两款API模型，满足不同场景下的图像生成需求。

2、曹操出行联合豆包上线 AI 打车服务，首批落地北京、杭州、苏州

曹操出行与豆包联合推出的AI打车服务已在北京、杭州、苏州上线，用户在豆包内咨询路线、地点、餐饮娱乐等本地生活信息时，系统可根据对话内容生成出行方案，并直接衔接曹操出行的打车服务。后续双方还将拓展智能车控等AI出行功能，并将相关服务向更多城市复制，同时进一步探索Robotaxi服务能力。

【AiBase提要:】 🚗 曹操出行与豆包合作推出AI打车服务，用户可通过豆包获取出行方案并直接使用曹操出行打车服务。 🏙️ 该服务已在北京、杭州、苏州上线，并计划扩展至更多城市及探索Robotaxi能力。 🤖 双方将拓展智能车控等AI出行功能，提升用户体验。

3、达芬奇 DaVinci Resolve 21.1 发布：接入 Claude Code 与 ChatGPT Codex

达芬奇 DaVinci Resolve 21.1 的发布标志着视频剪辑领域的重大突破，通过引入AI助手，大幅提升了工作效率，并在硬件适配和功能优化上进行了多项改进，为创作者提供了更强大的工具支持。

【AiBase提要:】 ✅ 接入Claude Code与ChatGPT Codex，实现智能化视频剪辑操作。 📷 原生支持富士、徕卡和索尼相机的原始格式照片处理。 🔄 优化多机位工作流，提升切换与同步的流畅度。

4、智元机器人落子多模态触觉赛道，入股前沿研发商模感科技

智元机器人近期在具身智能产业链上持续布局，通过入股模感科技等企业，加强了在多模态触觉赛道的竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 模感科技专注于电磁超材料柔性电子皮肤、多模态融合感知系统以及触觉集成机器人的研发与制造。 🤝 智元机器人近期在具身智能产业链上进行多次布局，包括入股模感科技和智身科技等。 🏭 智元机器人与蓝思科技达成合作，由其承接人形机器人的生产业务，进一步夯实了产业闭环。

5、京东启动“物理 AI 加速计划”：要建全球最大物理世界运营中心

京东集团技术委员会主席曹鹏在JDD大会上表示，物理AI正迈向规模化落地，并启动“京东物理 AI 加速计划”，聚焦具身机器人六大方向持续投入，目标是建设全球最大的物理世界运营中心。

【AiBase提要:】 🧠 京东启动“物理 AI 加速计划”，聚焦具身机器人数据、机器、制造、销售、物流、服务六大方向。 📊 目标打造全球最大的具身数据训练中心，计划两年内采集超过千万小时的人类真实场景数据。 🚚 未来五年计划采购超过300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，推动AI走向千家万户。

6、联通联手魅族发布“小魔方”AI 手机：4 英寸方屏仅 99 克，主打全语音交互

中国联通与魅族合作推出“小魔方”AI原生终端，主打全语音交互和AI智能服务，具备端云协同能力，提供丰富的AI功能和大容量云端存储。

【AiBase提要:】 📱 小魔方搭载云智 OS，支持全语音操控和AI智能服务。 🌐 支持AI翻译、速记及无障碍接听，提升通话体验。 ☁️ 提供2TB云端存储，实现本地与云端双身份切换。

7、DeepSeek 宣布 Flash 系列模型降价：输出降至每百万 Token 4 元

DeepSeek 宣布对 Flash 系列模型进行价格调整，空闲时段和高峰时段的价格均有下降，其中输入（缓存命中）降幅最大，达到 60%。输出价格也有所下降，空闲时段每百万 Token 仅需 4 元。

【AiBase提要:】 📉 输入（缓存命中）价格由空闲时段 0.05 元降至 0.02 元、高峰时段由 0.10 元降至 0.04 元，降幅 60% 📉 输入（缓存未命中）由空闲时段 1.5 元降至 1 元、高峰时段由 3.0 元降至 2 元，降幅 33.33% 📉 输出由空闲时段 4.5 元降至 4 元、高峰时段由 9.0 元降至 8 元，降幅 11.11%

8、首部AIGC漫改武侠大片《山竹刀》全网独家上线：当AI技术碰撞东方美学

《山竹刀》作为首部AIGC漫改武侠电影，成功将AI技术与东方美学结合，展现了长时序内容创作的新可能。影片讲述了女侠芷竹与医女李小若在护送过程中的成长与救赎，同时通过AIGC技术实现了视觉与叙事的高质量呈现。

【AiBase提要:】 🧙‍♀️《山竹刀》是首部AIGC漫改武侠电影，展现AI技术与东方美学的融合。 ⚔️影片讲述女侠芷竹与医女李小若在护送途中共同成长的故事。 🎨制作团队通过AIGC技术实现视觉效率与美学表达的突破。

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