iPhone Duo上热搜 苹果折叠屏手机命名浮出水面

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:随着北京时间9月10日凌晨发布会的临近，关于苹果首款折叠屏手机的命名与定价信息逐渐浮出水面。知名科技记者马克·古尔曼透露，该机型最终可能命名为“iPhone Duo”，而非此前外界普遍猜测的“iPhone Ultra”。

定价方面，iPhone Duo预计256GB版本起售价为2000美元（约合人民币1.3万元），最高2TB版本或达3000美元(约合人民币2万元)。这一价格低于此前市场预期的2500美元起售价。新机提供白色与深蓝色两种版本，但上市时间较常规iPhone更晚，最早于10月开售。

配置方面，爆料称其将搭载A20Pro芯片与苹果自研C2基带，配备12GB内存，后置双4800万像素摄像头，前置1200万像素，内外屏分别为5.3英寸和7.8英寸，均支持120Hz刷新率，展开比例4:3接近iPad mini，电池容量突破5000mAh并支持侧边指纹识别，但无缘Face ID。软件层面深度适配iOS27专属折叠分屏系统，优化多窗口并行与跨应用拖拽流转。

除iPhone Duo外，本次发布会还将推出iPhone18Pro与Pro Max，标准版iPhone18则推迟至明年上半年。

（举报）