华为Pura X View阔直板手机今日开售 售价5999元起

华为Pura X View已经开启预售，起售价为5999元。京东自营店显示，华为Pura X View的部分版本已被抢购一空。 具体来看，12GB 256GB和12GB 1TB版本已经缺货，虽然12GB 512GB版本仍可下单，但预计发货时间已推迟至10月份，足见其在市场的受欢迎程度。 作为首款阔直板手机，华为Pura X View最大的特点在于采用了一块16:9.5比例的阔型屏幕。这让手机在保持直板形态和轻薄机身的同时，带来了