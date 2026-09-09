华为Pura X View阔直板手机今日开售 售价5999元起

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:华为Pura X View于今日正式开售，提供12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB三种配置，售价分别为5999元、6999元和8499元。
作为全球首款阔直板手机，其最大亮点在于独特的屏幕形态。新机配备一块6.39英寸OLED直屏，分辨率为2232x1320，屏幕比例达到16:9.5，并采用1.05毫米四等边设计，实现了96.1%的业界最高屏占比。得益于更宽的屏幕比例，尽管尺寸仅为6.39英寸，其显示面积却达到114.27平方厘米，实际显示内容甚至超过部分6.9英寸传统直板手机，能够带来更开阔的视觉体验。
核心配置方面，Pura X View搭载麒麟9030S芯片，出厂预装HarmonyOS7操作系统，通过软硬件与云端深度协同，官方称整机性能提升28%。
影像系统后置四摄组合，包括2亿像素超聚光主摄（F1.8光圈，支持OIS光学防抖）、800万像素超广角微距摄像头、5000万像素超聚光潜望式长焦摄像头(F2.6光圈，OIS光学防抖)以及第二代红枫原色摄像头，长焦镜头覆盖多种远摄场景。续航方面内置7000毫安时硅负极电池，支持66W有线快充和50W无线快充。
（举报）