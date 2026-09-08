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1、抬眼就能完成支付！微信支付智能眼镜 SDK 正式上线，Rokid 成首家适配品牌

微信支付智能眼镜 SDK 正式上线，Rokid 成为首家适配品牌，用户可直接在智能眼镜上完成支付，提升日常消费的便捷性。

【AiBase提要:】 📱 智能眼镜支持微信支付，用户可通过“扫一扫”完成付款。 🔒 支付采用小额模式，确保资金安全，同时需要与手机保持连接。 🛒 适用于便利店、菜市场等高频小额交易场景，暂不支持其他功能。

2、张一鸣亲自督导，字节或将推出实时生成虚拟世界AI模型

字节跳动正在开发一款实时空间视频生成AI模型，由创始人张一鸣亲自督导，计划于10月发布。该模型基于现有电影级视频生成AI模型Seedance构建，旨在为直播、短剧和游戏生成交互式虚拟世界，并通过云端处理降低VR设备的算力需求。

【AiBase提要:】 🚀 字节跳动正在开发一款实时空间视频生成AI模型，由张一鸣亲自督导。 🎮 该模型基于Seedance构建，可面向直播、短剧和游戏生成交互式虚拟世界。 ☁️ 模型将高算力任务转移至云端，以降低VR设备的算力需求和使用门槛。

3、AI换脸拟声、大数据杀熟迎来最严司法规矩：最高法发布首部涉人工智能纠纷案件意见

最高人民法院发布首部涉人工智能纠纷案件司法裁判规则文件，聚焦AI换脸、大数据杀熟等热点问题，明确三大基本原则与侵权规制，旨在保障人工智能行业的健康有序发展。

【AiBase提要:】 🧠 AI换脸拟声行为被严格规范，未经同意利用人工智能处理自然人姓名、肖像生成可识别的虚拟数字形象并公开的，构成对姓名权和肖像权的侵害。 🔒 明确隐私权侵害行为，如利用AI追踪、分析、窃听并泄露私密信息的行为将被认定为侵权。 🚗 针对自动驾驶技术，明确了交通事故的责任承担规则，确保驾驶人及生产者、销售者共同承担责任。

4、每日调用量破 10 亿次！微信开源 WeMM-Embedding 多模态大模型，全面领跑国际权威榜单

微信AI官方宣布开源通用多模态嵌入模型WeMM-Embedding，并推出三个不同参数版本。该模型在多模态兼容能力方面表现出色，已在微信生态中广泛应用，日均调用量突破10亿次。

【AiBase提要:】 🧠 WeMM-Embedding模型支持文本、图像、视频以及视觉文档的多模态处理能力。 📈 在国际权威榜单MMEB-v2中，WeMM-Embedding模型表现优异，获得第一名。 🚀 WeMM-Embedding已在微信生态的多个核心业务中实现大规模应用，日均调用量突破10亿次。

5、可灵AI正式官宣亮相2026多伦多国际电影节市场

可灵AI正式官宣亮相2026多伦多国际电影节市场，展示了其在影视制作中的潜力，并通过产业论坛和行业交流活动与全球影视创作者探讨AI与影视制作的未来趋势。

【AiBase提要:】 🎬 可灵AI将亮相多伦多国际电影节市场，展示其在影视制作中的应用。 🎤 举办产业论坛和行业交流酒会，探讨AI与影视制作的未来趋势。 📍 展位A20全天开放，期待与全球影视创作者共同见证AI赋能影视创作。

6、马斯克杀入Copilot主场：Grok Bot 深度接管微软账号

Grok Bot近期迎来重大升级，正式接入微软账号，并与核心办公组件深度整合，实现了从被动响应到主动处理的转变。同时，其安全机制确保了用户对关键操作的最终控制权。

【AiBase提要:】 📧 Grok Bot全面接入微软账号，打通Outlook、日历和OneDrive等核心办公组件。 🤖 通过常驻云电脑的插件实现主动处理工作，如自动阅读邮件并撰写回复草稿。 🔒 用户无需配置本地设备或服务器，所有关键操作需用户审批确认。

7、ChatGPT Work 迎来重磅升级：精准克隆个人写作风格

ChatGPT Work的升级功能，能够深度捕捉并精准复现用户的个人写作风格，降低日常内容创作与后期校对的成本。同时，该功能采用了先进的多层神经网络架构，确保用户隐私安全，并且能够自动匹配最合适的风格模板。

【AiBase提要:】 🧠 通过多层神经网络架构，实现用户写作风格的精准复现 🔒 采用加密处理方式，确保用户隐私安全 💼 升级后功能使智能办公助手从通用工具转变为个性化专属伴侣

8、小鹏人形机器人自动化生产线正式启用，核心制程自动化率超80%

小鹏集团成功启用全球首条高阶人形机器人自动化生产线，标志着其在人形机器人领域实现了从研发试制到量产制造的关键跨越。该产线融合了汽车工业的质量体系与人形机器人精密制造，核心制程自动化率超过80%，构建了高精度、高柔性与智能化的制造体系，为规模化生产奠定了坚实基础。

【AiBase提要:】 🤖 小鹏机器人生产线正式启用，全球首位高阶通用人形机器人完成自动化总装并自主走下产线亮相。 🚗 该产线将汽车工业成熟的质量体系与人形机器人精密制造深度融合，以车规级一致性标准打造高阶人形机器人的量产品质体系。 🚀 核心制程自动化率超80%，构建起高精度、高柔性与智能化的制造体系，为后续规模化生产和快速扩产奠定基础。

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