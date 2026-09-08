小米18 Fold中折叠手机发布：售价10999元起 首发玄戒O3

小米18 Fold将于9月7日正式发布，官方将其定义为中折叠”，定位为一款全新形态的折叠屏旗舰。小米集团总裁卢伟冰表示，小米18 Fold将是小米折叠史上最重要的一次形态跃迁。 卢伟冰在预热中回顾了折叠屏的发展历程，7年前折叠屏手机诞生的初衷，是解决大屏与便携这对手机行业最古老的矛盾。但在此后的演进中，折叠屏分化为大折叠和小折叠两条路线，却各自走进了牛角�