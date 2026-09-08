小米18 Fold中折叠手机发布：售价10999元起 首发玄戒O3

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:小米正式推出18Fold，作为旗下首款中折叠手机，也是迄今定位最高端的产品。外屏尺寸5.38英寸，主打小巧便携与单手握持，展开后内屏达7.58英寸，比例接近2:1纸张，适配文档阅读与分屏办公。内外屏均支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，峰值亮度3000尼特，配备1440Hz高频PWM调光，大屏折痕小于30微米。
铰链采用新一代龙骨转轴结构，内屏搭配双层UTG超薄玻璃，中框为7系铝合金，盖板使用龙晶玻璃3.0，跌落高度达1.2米媲美直板机。单边厚度仅5.02毫米，重量219克，支持最多6个应用并列并额外开启微信小窗。
背部采用跑道型Deco设计与纯平包裹式中框，搭配超椭圆大R角，提供西野红、暖金白、黑色及陶瓷特别版。
性能方面首发玄戒O3自研旗舰SoC，基于3nm工艺集成240亿晶体管，十核全大核CPU、十六核G2-Ultra NX GPU，NPU算力200TOPS，安兔兔V11跑分522万，多核性能提升60%，GPU性能提升85%且功耗降低64%。顶配版首发长鑫LPDDR6内存，带宽达113.8GB/s。
影像搭载徕卡Summilux三摄:2亿像素主摄（1/1.56英寸，F1.7，OIS）、5000万像素超广角及5000万像素潜望长焦(3.5倍光变，OIS)，支持合上拍摄、展开预览等折叠专属玩法。内置6000mAh金沙江电池(含硅量20%，能量密度920Wh/L)，支持67W有线秒充、50W无线秒充及7.5W反向充电。通信规格覆盖小米星辰5G、Wi-Fi7、UWB，首发澎湃OS4并内置Xiaomi MiMo端侧大模型，针对中折叠大屏完成200余项适配，优化WPS、剪映、万得等第三方应用。
定价方面，12+256GB版10999元，12+512GB版11999元，16+512GB版12999元，16+1TB LPDDR6版14999元。陶瓷限量版1500台仅提供16+1TB配置，售价15999元。同步推出磁吸遥控支架，支持遥控拍照与超级小爱唤醒，定价199元。
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