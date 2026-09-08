华为Pura X Max阔折叠推出尼斯蓝、波尔多红新配色

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:华为在三折叠发布会上为Pura X Max阔折叠带来两款全新配色——尼斯蓝与波尔多红，同时升级预装HarmonyOS7操作系统。至此，加上原有的星际蓝、零度白、活力橙、橄榄金和幻夜黑，该机型共提供七种机身颜色可供选择。

整机配置维持不变，采用横向阔折叠形态。外屏为5.4英寸，峰值亮度达3500nits，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，覆盖第二代昆仑玻璃，日常单手操作便捷，高频使用无需展开机身。内屏为7.69英寸WQHD柔性OLED屏，16:10的阔屏比例展开后可视面积接近平板，办公、观影和创作视野更舒展，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，峰值亮度3000nits。铰链方面采用全新玄武水滴结构，容屏空间提升16%，抗跌能力增强33%，配合UTG玻璃、碳纤维支撑层与超高分子缓冲层的三重复合叠层设计，整机支持IP58防尘抗水。折叠状态下厚度11.2毫米，展开仅5.2毫米，重量控制在229克。

性能方面，搭载麒麟9030Pro芯片，提供12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB三种存储版本。后置XMAGE影像系统包含5000万像素超光变主摄（RYYB传感器，F1.4-F4.0十档物理可变光圈，OIS防抖）、1250万像素RYYB超广角镜头，以及5000万像素RYYB潜望长焦镜头(支持3.5倍光学变焦、7倍光学品质变焦、OIS防抖)，并配备第二代红枫原色摄像头。内置5300mAh电池，支持66W有线快充、50W无线快充及7.5W反向无线充电。通信方面集成5G、eSIM、UWB超宽带、Wi-Fi7、星闪连接和北斗卫星消息，同时配备NFC、红外遥控、气压计等传感器。

价格方面，12GB+512GB版11999元，16GB+512GB典藏版12999元，16GB+1TB典藏版13999元。

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