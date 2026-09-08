新款华为MatePad Air系列发布 售价4499元起

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:华为推出新一代MatePad Air系列平板，主打轻薄设计与护眼屏幕，机身厚度仅5.3毫米，重量控制在509克，采用金属一体化机身并提供樱语粉、轻空蓝、羽砂白三种配色。全系搭载12英寸OLED云晰柔光屏，分辨率为2800x1840，支持144Hz自适应刷新率、DCI-P3广色域及1200尼特HDR峰值亮度，对比度达2000000:1。屏幕分为普通OLED版与PaperMatte纳米蚀刻柔光版，后者可有效降低环境眩光，更适合手写创作场景。护眼方面，通过硬件级防蓝光、电子书模式、柔光屏防眩光抗反射技术及SGS低视觉疲劳认证，构建了完整的护眼体系。

核心配置上，该系列搭载麒麟T93B平板专用芯片，配合高导热石墨与定制均热板组成的3D散热系统，以及HarmonyOS6.1操作系统，整机性能提升25%。内置10100mAh电池支持66W有线快充，官方称本地高清视频播放最长可达15.6小时。影像方面，后置5000万像素主摄（f/1.8光圈，支持自动对焦）搭配闪光灯，前置1200万像素摄像头满足视频通话与人像需求。六扬声器HUAWEI SOUND音响系统、Wi-Fi7、星闪连接及NFC功能一应俱全。出厂预装HarmonyOS7，支持电脑级WPS Office、多窗口排布、跨设备流转，小艺智能体可实现语音转写、AI手写识别与笔记整理。配件方面，兼容新一代M-Pencil Pro星闪手写笔(支持空中鼠标与演示操控)及智能磁吸键盘。

价格方面，MatePad Air12+256GB版5299元，同配置柔光版5899元，12+512GB版6299元，柔光版6899元，M-Pencil Pro套装版5699元。线上专属的悦享款搭载麒麟T93C芯片，8+256GB版4499元，12+256GB版4999元，12+512GB版5999元，磁吸键盘套装5399元。全系定价覆盖4499元至6899元区间，为不同需求的用户提供了多样化选择。

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