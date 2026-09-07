特斯拉降价上热搜 Model Y限时直减10000元

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:特斯拉今日正式发布2026年9月购车现金激励政策，针对Model3和Model Y主流车型推出限时优惠。即日起至2026年9月30日（含）前下单并提车，Model3全系现车可享5000元现金抵扣，Model Y全系现车则直接减免10000元。除尾款立减外，购车用户还可叠加多项权益，包括5年0息金融方案、8000元限时车漆选装福利，以及特享充电权益三选一。Model3部分版本额外提供8000元保险补贴，进一步降低购车门槛。

叠加全部优惠后，Model3起售价降至222500元，首付7.99万元月供低至约2377元;Model Y起售价253500元，首付7.99万元月供约2894元;Model Y L起售价329000元，首付9.99万元月供约3819元。金融方案方面，符合条件的用户可申请1至5年0息，或6至7年超低息方案，年费率最低至0.5%。车漆选装福利涵盖珍珠白、海洋蓝、星钻黑、烈焰红及快银等多款配色，Model3全系版本均适用。

此次限时政策覆盖Model3后轮驱动版、长续航后驱版、长续航全驱版及Performance高性能版，Model Y与YL车型同步参与。多项激励叠加后，Model3与Model Y的购车成本进一步下探，特斯拉正通过密集的权益组合冲刺季度销售目标。

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