小米平板9 Pro Max官宣首发玄戒O3+LPDDR6

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:小米将于9月7日正式发布平板9Pro Max，这款新品将首发搭载玄戒O3AI旗舰处理器，并率先支持新一代LPDDR6内存，整机跑分高达525万，CPU多核与GPU性能据称已可媲美搭载M5芯片的平板设备。

玄戒O3采用十核全大核设计，最高主频达4.35GHz，多核跑分首次突破15000分，较前代提升60%。GPU方面首发16核G2-Ultra NX图形处理器，性能提升85%，跑分测试中全面碾压A19Pro，而功耗则较前代降低64%。配合LPDDR6内存带来的48%带宽提速，游戏超分插帧、视频后期AI抠图等场景均可实现丝滑流畅的体验。

在游戏表现上，12GB及以上内存版本支持3.2K分辨率与120fps帧率同时开启，平均帧率稳定在119.8FPS。官方表示，高清视频抠像和百万级数据运算速度已接近M5笔记本电脑的水准。

从定位来看，这无疑是小米平板阵营迄今最强的史诗级旗舰产品。内存配置方面，预计将提供8GB、12GB、16GB三种版本，其中LPDDR6规格或为16GB独享。该平板将与小米18Fold及澎程系列汽车同场亮相，三款重磅新品共同构成9月7日发布会的核心阵容。

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