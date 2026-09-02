首发玄戒O3！小米18 Fold、小米平板9 Pro Max定档9月7日发布

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:小米秋季旗舰新品发布会正式定档9月7日晚7点，届时小米澎程N70Pro、N70Max和N90Max将正式上市。

同台亮相的还有大家期待已久的小米18Fold折叠屏手机和小米平板9Pro Max，两款新品均首发搭载玄戒O3AI旗舰处理器，这也是这颗自研芯片首次在量产终端上落地。

小米18Fold是小米首款阔形态内折折叠屏手机，作为玄戒O3的首发终端，它全球同步搭载长鑫LPDDR6内存，实现了自研SoC搭配国产新一代内存的双国产核心器件组合。

小米平板9Pro Max定位专业生产力大屏平板，同样搭载玄戒O3芯片，大屏能够充分释放玄戒O3的AI算力与图形性能，面向剪辑、绘画和多窗口并行办公等生产力场景做了针对性调度优化。续航方面，平板9Pro Max的电池容量超过10000mAh，同时支持120W有线闪充，兼顾了大电池与快速回血。

玄戒O3基于3nm工艺打造，安兔兔综合跑分达到522万分，成为首款突破500万分大关的国产移动旗舰芯片。它采用十核全大核CPU架构，6颗超大核心搭配4颗大核心，最高主频4.35GHz。GPU为全新16核G2-Ultra NX图形处理器，图形性能相比上代提升85%，功耗下降64%。芯片原生支持长鑫LPDDR6内存，内存带宽最高113.8GB/s，访存时延低至82ns，在多任务、端侧AI和大型游戏场景中都会获得明显增益。

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