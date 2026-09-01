GEOBase 重磅升级：8 大能力全面焕新，把 AI 品牌监测做得更透、更省心

GEOBase 监测平台脱胎换骨，8大模块同步上线——让"看见品牌在 AI 里的真实位置"这件事，从能用，进化到更好用、更可信、更省心。

为什么我们要做这次大改

过去一年，GEOBase 被越来越多的品牌、市场、增长团队拿去做"AI 时代的品牌体检"。

但跑得越深，用户反馈越集中:光给个分数不够，要看证据;光看快照不够，要看走势;光监测不够，要能直接给行动建议。 再加上老用户高频吐槽"添加品牌步骤多""数据精度不够直观""续费要卡点操作"——

所以2.0不是小修小补，是一次围绕"证据可追溯、洞察更全面、操作更轻、数据更可信"的全面重构。

下面把8大升级一次性拆给你看，每一条都告诉你:它解决了什么问题，现在能给你什么。

8大升级，一次拉满

① AI 对话截图验证|给每条数据一份"原件"

痛点:以前只能看到"AI 提到了你"这个结论，看不到原始对话，问"为什么"只能靠猜。

现在:每一条结论都支持查看原始查询截图与对话链接。谁问的、AI 怎么答的、链接到哪——点点就能追溯。监测不再是"黑盒数字"，而是可核查的证据。

② 多维品牌洞察|从"一个分数"到"一套决策面板"

痛点:单维分数容易藏短板，团队开会拿一个总分开聊，聊不出下一步。

现在:新增情感得分、品牌得分、提及排名、最佳问题、优化建议等多个模块;业务主题支持传导导出;新增品牌更新频率显示。等于把"现在怎么样、对手怎么样、该补哪里、动作从哪起"放在同一块面板。

③ 品牌添加流程精简|从多步到两步

痛点:老用户反馈最多的一条——"新加一个竞品要填好几步，新人上手一脸懵"。

现在:品牌添加流程从多步缩减为两步。原来需要来回填的字段做了整合与默认化，新用户最快几分钟就能把品牌 + 竞品跑起来。

④ 趋势图可视化|让"变化"自己说话

痛点:表格里几行数字，要靠脑补才能拼出"在涨还是在跌"。

现在:关键指标支持趋势图展示，品牌表现走势一目了然。配合时间筛选，环比、突降、平台掉队——一眼能看出来，不再靠心算。

⑤ 数据概览增强|精度更高、排序更硬、公式可查

痛点:关键参数只到整数、排序规则不透明，遇到"差0.5个百分点却被压在后面"就很难解释。

现在:新增 TOP 提及率，关键参数精确到小数点后两位并据此排序，每个核心指标附带公式说明。精度上去、解释力上来，团队内外复盘都能讲清楚。

⑥ 体验与布局重构|导航更清楚，列表更干净

痛点:模块多了之后，导航容易绕;品牌描述、竞品列表一长就撑爆页面。

现在:导航分类重新梳理，信息层级更清楚;品牌描述与竞争对手列表超出时自动折叠，核心信息一眼可见，细节点开再看。整体更清爽，也更耐看。

⑦ 智能续费提醒|不再因为"忘了续"而断监测

痛点:监测中断 = 数据断档，恢复后历史趋势接不上，一次补数据的成本很高。

现在:会员到期前5天自动通知，配套快捷支付续费入口（见下条）。把"被动提醒 + 一键续费"打通，最大限度避免监测中断。

⑧ 快捷支付上线|一键续费，少跑几趟

痛点:续费要找入口、看套餐、复制订单、付款——步骤碎，时间成本意外地高。

现在:新增快速支付续费入口，支持一键便捷购买。结合上面的智能提醒，临近到期时基本可以"看一眼就续上"。

升级后一张表格看懂

这次升级，适合谁立刻去体验

已经在用1.0的老用户 :监测配置会自动延续，不用重跑一遍，开箱即用新版。

:监测配置会自动延续，不用重跑一遍，开箱即用新版。 还在用其他监测工具或"手动开12个标签"的团队 :可以直接对比感受2.0的"证据可点 + 趋势可视 + 续费省心"三件事。

:可以直接对比感受2.0的"证据可点 + 趋势可视 + 续费省心"三件事。 刚刚开始做 GEO 的品牌方 / 市场团队:2.0的两步上手和多维洞察面板，会让 第一 次跑监测的体感顺很多。

GEOBase2想做的是一件事:让"AI 眼里你的品牌是什么样"这件事，从"一个说不清怎么来的分数"，变成"一组可追溯、可解释、可行动的监测证据"。

升级版本已经上线，原有监测配置延续。现在就去体验新版，跑在你的品牌上看看。

立即体验 :https://geo.aibase.com/

:https://geo.aibase.com/ 使用文档:https://docs.aibase.com/guides/brand-insights/overview

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