AI日报：科大讯飞将发星火X2.5；混元Hy4preview Agent能力大升级；Hugging Face 推微型开源双足机器人Microduck

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1、不到四百美元还能自己动手训练！Hugging Face 推出微型开源双足机器人Microduck

Hugging Face 推出的微型开源双足机器人 Microduck，不仅外形呆萌，还集成了多项前沿技术，如强化学习、Sim2Real 和实时控制，成为研究具身智能的重要平台。

【AiBase提要:】 🤖 Microduck 是一个开源的微型双足机器人，具有多种实用技能。 🧠 采用强化学习和Sim2Real技术，实现从仿真到现实的迁移。 🔧 软件架构采用Rust语言，拆分为多个独立服务，保障可靠性。 详情链接:https://pollen-robotics.com/microduck/

2、上线即爆单!混元Hy4preview Agent能力大升级，腾讯紧急扩容集群

腾讯混元Hy4preview因Agent能力的显著提升，上线首日即引发高并发需求，导致任务队列排队。腾讯已紧急扩容推理集群，并推出过渡性替代方案以满足用户需求。

【AiBase提要:】 🚀 Hy4preview Agent能力升级，引发用户与开发者体验热潮。 🔄 腾讯紧急扩容推理集群以应对高并发需求。 📅 过渡性替代方案延长至2026年9月30日。

3、科大讯飞将发布星火X2.5通用大模型

科大讯飞即将发布星火X2.5通用大模型，涵盖端侧模型和基座模型，提升智能体交互、数学计算及代码生成等能力，并计划推出基于全国产算力的新模型以推动技术创新。

【AiBase提要:】 🧠 星火X2.5-4B和星火X2.5-1.7B端侧模型将支持长达1M token的上下文窗口，提升智能体交互、数学计算等能力。 💻 星火X2.5基座模型规模达293B，深度升级代码生成、智能体协同等核心技术能力。 🚀 科大讯飞计划推出基于全国产算力的全新主力通用大模型，持续推进底层技术自主创新。

4、国内首部全AI生成长剧《后西游记》今日开播，首创“边审边播”模式

《后西游记》作为国内首部全AI生成的长篇剧集，不仅在内容上延续了经典《西游记》的伏笔线索，还在制作模式上实现了行业突破，采用了“边审边播”的创新方式，为AI时代的影视内容生产提供了全新探索。

【AiBase提要:】 🍎 国内首部全AI生成的长篇剧集《后西游记》正式开播，开创了AI影视制作的新篇章。 📺 该剧采用“边审边播”模式，大幅缩短了制作与播出周期，提高了效率。 📖 剧集改编自明末清初神魔小说《后西游记》，构建了完整的“西游后传”叙事体系。

5、OpenAI十万亿参数新模型Bel预训练完成

OpenAI成功完成代号为“Bel”的超大规模预训练模型，其参数量达到10万亿级别，性能超越Astra，并在算力和自研芯片技术上构建了深厚壁垒。

【AiBase提要:】 🧠 Bel模型参数量达到10万亿级别，实现技术突破。 🚀 Bel模型在性能和架构上超越Astra，具备自我恢复能力。 💡 OpenAI通过自研芯片和算力储备构建技术壁垒。

6、消息称字节加大AI核心团队激励力度，豆包股提价14.6%加码大模型战略

字节跳动近期调整了豆包股的股权激励政策，提高了豆包股价格并增加了发放力度，旨在通过提升关键业务板块的股权含金量与激励灵活性，深度绑定AI大模型核心团队。

【AiBase提要:】 📌 豆包股价格从14.85美元/股上调至17.02美元/股，涨幅约14.6% 📌 部分员工获取的豆包股价值可达到其总包薪酬的5%左右 📌 不同职级的员工拥有不同的满配兑换比例，包括20%、30%等多档设定

7、OpenClaw2.0正式发布:重构底层架构，支持多人共享云端会话

OpenClaw2.0的发布标志着AI智能体从单机辅助工具向协同化、自治化的生产力基础设施演进，提升了智能化代理的部署效率。

【AiBase提要:】 🔧 重构底层架构，提升系统性能与稳定性。 👥 支持多人共享云端会话，实现团队协作与信息共享。 🚀 简化安装流程，提供开箱即用的极简体验。

8、一个创意，一支AI团队:千问创作Agent Teams上线，编剧导演美术全承包

千问创作上线Agent Teams功能，通过多智能体协作模式，实现从创意到成片的全流程自动化制作，显著降低专业内容生产的门槛。

【AiBase提要:】 🎬 千问创作上线Agent Teams功能，实现多智能体协作模式。 🧠 首发接入Wan3.0视频生成模型，提升生成效果和速度。 🔄 覆盖AI短剧、广告、游戏等内容场景，降低内容生产门槛。

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