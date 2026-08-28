谷歌推出 Gemini Omni 1.1 Flash 视频生成支持 4K

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:谷歌发布了 Gemini Omni1.1Flash 视频生成模型，将 AI 生成视频的能力进一步推向实用化。新模型最高可输出4K 分辨率的视频片段，并在生成控制上提供了更精细的手段，包括指定首尾帧、对已有场景进行扩展等，让创作者能够更精确地导演画面内容。

首尾帧指定功能的意义不容小觑。过去许多视频生成模型只能从单一提示词"凭空"生成，结果往往难以预测;而允许用户锁定开场与结尾画面后，中间过程便有了明确的起止锚点，成片的可控性与叙事连贯性都得以提升。场景扩展则让静态图或短片段得以向前后延展，为剪辑预留了更大空间。

在商业化层面，谷歌同步公布了分段计价方案，按生成时长与分辨率阶梯收费。这种透明的计费方式，降低了个人创作者与中小企业试水的门槛，也让"按用量付费"的云服务模式在 AI 视频领域进一步落地。

竞争态势因此更加激烈。无论是专注视频赛道的创业公司，还是其他巨头旗下的同类模型，都面临谷歌凭借算力与分发渠道所形成的天然优势。Gemini Omni1.1Flash 的登场，意味着 AI 视频正在从演示炫技走向 workflows 中的常驻工具。

对内容行业而言，这类工具的成熟是一把双刃剑。它极大降低了短视频、广告与概念片的制作成本，却也带来了关于版权、真实性与信息泛滥的新课题。技术跑得越快，配套的规则与素养就越需要跟上。

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