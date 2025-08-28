首页 > 原创 > 关键词  > 正文

扫地机器人公司追觅官宣造车：预计2027年亮相

2025-08-28

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:今日，全球清洁领域领军企业追觅科技正式宣布进军汽车制造领域，提出"打造世界上速度最快的车"的宏伟目标。这场跨界并非临时起意，而是源于2013年清华天空工场的一份造车计划书——历经十二年技术沉淀与市场淬炼，追觅认为已迎来"属于中国品牌的时代时机"。

面对被称作"工业王冠"的汽车产业，追觅展现出敬畏与雄心并存的姿态。企业坦言，当前行业已进入集技术创新、供应链整合、品牌定位与全球洞察于一体的多维竞争阶段，堪称"九死一生的远征"。但支撑其决心的，是站在中国制造巨人肩上的战略清醒:我国电动车产业历经十年发展，已构建起全球最成熟的供应链体系与技术生态，这为追觅提供了"全局最优"的破局路径。

微信截图_20250828152746.png

"我们不做从0到1的冒险者。"追觅科技创始人俞浩强调，企业将依托三大核心优势:技术层面，其自主研发的高速数字马达、多传感器融合算法等专利技术可无缝迁移至汽车领域;市场层面，作为在20余个国家和地区市占率登顶的中国高端品牌，追觅深谙全球用户对创新技术的付费意愿;组织层面，十二年全球化运营沉淀的体系化能力，能有效规避新势力常见的供应链与品控风险。

值得关注的是，追觅明确拒绝"烧钱换市场"的粗放模式。"真正的壁垒是做出正确产品的能力。"俞浩透露，企业已完成涵盖动力系统、智能驾驶、材料科学的千余项技术预研，首款车型将聚焦超高速性能与极致用户体验，预计2027年亮相时将刷新量产车极速纪录。

