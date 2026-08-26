AI日报：即梦AI推出影视厂牌即梦片场；DeepSeek前7月营收4.75亿元；Manus开放数据恢复并推出回归奖励

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1、即梦AI推出影视厂牌“即梦片场”，S级项目算力积分全额扶持

即梦AI正式推出影视内容厂牌“即梦片场”，旨在推动AIGC内容从短视频向长线影视作品升级，为创作者提供全面的扶持与资源支持。

2、DeepSeek 前 7 月营收 4.75 亿元激增 9 倍，5000 亿估值二轮融资在途

DeepSeek在2026年前7个月实现了显著的营收增长，并计划进行第二轮融资以支持其未来发展。

【AiBase提要:】 🚀 DeepSeek前7个月营收激增9倍，达到4.75亿元人民币 💼 公司计划进行第二轮融资，目标估值达5000亿元 📈 开源模型的高毛利表现成为其业务增长的重要支撑

3、服务恢复后再发福利，Manus开放数据恢复并推出回归奖励

Manus平台已全面恢复服务，数据恢复功能正式开放，并为受影响的用户提供回归奖励。官方表示，由于访问量激增，部分用户曾遇到问题，但系统处理能力已提升，目前大多数用户可顺利进行数据恢复。

【AiBase提要:】 ✅ Manus平台服务已全面恢复并稳定运行。 💡 用户可随时进行数据恢复且不受时间限制。 🎁 针对受影响账户，Manus提供回归奖励以回馈用户。

4、Claude重磅升级：Cowork与日常聊天实现数据互通

Anthropic对Claude的记忆机制进行了全面更新，打通了Claude Cowork与常规聊天功能之间的记忆壁垒，实现了两者的统一管理。这种双向互通的设计让AI能够更加精准地接续此前的工作进度，显著减少了用户反复解释背景的沟通成本。

【AiBase提要:】 ✅ 实现Cowork与日常聊天功能的记忆互通，提升AI工作效率。 🔒 隐私保护措施完善，敏感内容默认不保存，用户可手动调整。 📱 全平台覆盖，免费版和付费版均支持，移动端用户需更新应用。

5、OpenAI自研Jalapeno芯片曝光：性能测试全面反超GB300

OpenAI的自研芯片Jalapeno在性能测试中全面反超英伟达的GB300系列，标志着其在芯片设计领域具备了与传统硬件巨头正面竞争的实力。

【AiBase提要:】 🧠 Jalapeno芯片在单位功耗下处理AI工作负载效率优异 ⚡ Jalapeno芯片在数据响应速度上达到行业领先水准 🔄 OpenAI通过自研芯片打破算力瓶颈，提升竞争力

6、Stability AI 完成 7600 万美元 B 轮：EA 与三大唱片巨头齐押注

Stability AI 宣布完成 7600 万美元 B 轮融资，资金将用于推动创意制作产品开发、深化应用研究并扩展专业服务业务。本轮投资者包括 EA、索尼音乐、环球音乐、华纳音乐以及 AMD 风投部门，显示出生成式 AI 在内容创作领域的巨大潜力。

【AiBase提要:】 💰 Stability AI 完成 7600 万美元 B 轮融资，用于创意产品开发和研究。 🎮 EA 和三大唱片巨头参投，显示 AI 与内容版权方的共生趋势。 🚀 CEO 强调 Stability 为创意人士打造工具，投资方带来专业知识和渠道。

7、xAI深化Grok Bot功能演进:将支持模板共享、多账户切换与网络出口路由

xAI正在为Grok Bot推出多项基础设施更新，包括共享模板、多账户切换、Chrome配置文件导入及桌面出口路由等核心功能，旨在提升跨场景自动化和企业级应用能力。

【AiBase提要:】 支持共享模板，用户可生成私有草稿并通过链接一键导入。 提供多账户切换功能，帮助用户隔离个人与工作环境。 引入桌面出口路由，解决屏蔽数据中心IP的访问限制问题。

8、一站式搞定多模型：OpenRouter 推出异步视频生成 API 接入指南

文章介绍了OpenRouter推出的统一异步视频生成API，旨在解决开发者在切换不同视频大模型时的适配难题。通过标准化的工作流和异步处理架构，简化开发体验，并提供准备、提交、轮询和下载四个核心环节的详细说明。

【AiBase提要:】 ✅ 异步处理架构保障连接稳定性，支持任务恢复追踪。 🔄 灵活切换模型，只需修改模型标识符即可无缝切换。 🔒 防重机制与Webhook回调提升生产环境应用的稳定性和效率。

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