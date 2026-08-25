一个市场人的真实（且好笑的）翻车故事，以及后来把我从12个浏览器标签里救出来的那个工具。

01先交代下背景:我是怎么开始怀疑人生的

做品牌这几年，我一直以为我们的 SEO 还行、官网也有人搜、朋友圈也发得挺勤。直到上个月，我妈发微信问我:"你那个公司，在豆包上能搜到不?"

我说妈你放心，肯定能。

然后我打开豆包，打了句:"国内好用的 XX 工具推荐一下?" —— 出来的列表里，没有我。

我又去问了 DeepSeek、通义千问、腾讯元宝……有的把我写成了竞品举的反面例子，有的压根没提我，跟没这个人似的。

那一刻我感觉自己像个在同学聚会上没人记得名字的人:明明来了，但大家聊得热火朝天，没人喊你。

02于是我干了件很"市场人"的蠢事

我决定"手动监测"一下品牌在 AI 里的表现。具体做法是:开了12个浏览器标签，把"XX 工具哪家好""预算多少推荐什么"这类问题，挨个问一遍，然后……截图、数数、记进 Excel。

兄弟们，这活儿干了半天，我得出了结论:

我的品牌在 AI 世界里大概是个"熟悉的陌生人"——有人隐约觉得听过，但叫不出全名; 不同 AI 口味真的差很多:豆包吃 权威 媒体那套，DeepSeek 偏爱技术文档，元宝好像更认官方语料，跟人一样挑食;

最离谱的是，我发现竞品 A 在好几个平台都是 TOP1推荐，而我连"被提到"都勉强。这感觉就像考试发榜，你的名字出现在"其他"那一栏，旁边还画了个小圈。

03转折点:有个工具替我把这破事干了

后来做增长的朋友甩给我一个东西:GEOBase。一句话形容它的功能——它替你在12个主流 AI 面前，把你品牌的"存在感"量了出来。

我本来以为又是个花哨看板，打开就关。结果第一次点开「品牌总览」，它给我甩了一屏:GEO 综合得分、曝光度、AI 声量占比、TOP1/TOP3占位率、口碑、引用来源覆盖……还顺手跟行业均值和竞品排了行。

我当时的心情很复杂:一方面终于不用自己开12个标签了，另一方面也更清楚地看见了自己有多"隐形"。

（插一句人话解释，免得你跟我一样懵:）

曝光度 :AI 回答里提到你的比例。注意，是"有没有提"，不是"提了几次"。

:AI 回答里提到你的比例。注意，是"有没有提"，不是"提了几次"。 AI 声量占比 :所有品牌被提的总次数里，你占多少。声量高 ≠ 好评多，可能只是被骂得多。

:所有品牌被提的总次数里，你占多少。声量高 ≠ 好评多，可能只是被骂得多。 TOP3占位率 :你进没进用户最容易看到的前三。最扎心的一句话: 被提到 ≠ 被推荐。

:你进没进用户最容易看到的前三。最扎心的一句话: 引用来源覆盖 :AI 引用那些"权威页面"时，有没有你的份。没有，说明你的内容连当"参考资料"的资格都悬。



04"隔空体验"一下:假如你的品牌现在进 GEOBase

（下面数字纯属示意，但画面很真实，建议对号入座。）

你把自己的品牌 +3个竞品放进去，挂30个用户常问的问题，选7个平台。一周后你打开看板，大概会看到:

综合得分62，行业均值71—— 不算垫底，但在对比圈里偏后;

曝光度41% —— AI 每2.5次才想起你一次;

TOP3占位率18% —— 头部推荐基本没你，你多在"其他"里蹲着;

竞品 A 声量29%，你12% —— 同样被讨论，人家存在感是你的两倍多;

引用来源覆盖23%，高权重页面几乎没你 —— AI 常参考的那些" 权威 网址"，基本没你份。

你不用慌，但你已经拿到了三个清晰信号:① 有曝光但头部弱;② 声量被 A 压制;③ 内容是"被找到"的短板，还没成 AI 愿意引用的阵地。

顺着往下钻:进「平台表现」发现你在豆包只有9% 曝光、在 DeepSeek 却有55%;进「问题总览」锁定是"XX 场景怎么选"这类问题你几乎零命中;进「品牌来源洞察」看到竞品 A 稳稳占着3个高权重评测页。

这一刻你其实已经"用过" GEOBase 了——你刚完成的是一次真实诊断:从"感觉我们好像不太行"，变成"清楚知道差在哪、该补哪"。剩下的，只是把这三件事排进内容排期，比开12个标签截图强一万倍。

05几个会让你误以为自己懂了的坑

综合分高 ≠ 每项都强（总分很会藏短板，别被一个数字哄睡）;

曝光 ≠ 被推荐（你可能出现在"风险提示"或"竞品对比的劣势项"里）;

被引用 ≠ 被背书（AI 引用某页面只是用了它，不代表它挺你）;

排行变了 ≠ 你变了（竞品集合、样本量一动，均值和排名就跟着动）。

一句话:这些数字都是"信号"，不是"判决书"。 别看完就觉得自己完蛋，也别看完就觉得自己牛——拿出来跟具体问题和原文对一对，才敢下结论。

06它适合谁（以及，谁先别急）

适合:

品牌 / 市场 / 增长团队，想把"AI 渠道"的营销 ROI 从盲区变成报表的;

在 AI 推荐里跟竞品贴脸拼认知的品类（SaaS、消费电子、美妆、教育都挺典型）;

对"AI 突然给我差评、我还不知道"这件事会做噩梦的老板。

可能先别急:

用户根本不问 AI 的极冷门领域;

以及"买了看板但绝不改内容"的团队——那叫花钱买焦虑，不叫做 GEO。

写在最后

GEO 不是 SEO 的替代品，是搜索行为搬家之后，品牌必须补上的另一块拼图。它难的地方在于:AI 的"推荐逻辑"是黑盒，你没法像调 SEO 一样直接改它的排名，但你至少得先"看得见"。

GEOBase 干的事，就是把这块看不见的 AI 认知战场，变成一块能持续监测、能对标竞品、能溯源来源的数据看板。它综合分权重没全公开、有些指标得你结合原文去判断——这点我反而放心，说明它没把复杂问题糊弄成一个让你舒服的假数字。

所以，去测一下吧。大概率你会先笑（"就这?"），再沉默("原来这么惨")，最后默默打开文档开始改。这三步，比开12个浏览器标签截图，体面多了。

平台入口:https://geo.aibase.com/

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