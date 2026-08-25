AI日报：字节发布AI办公智能体豆包工作；ChatGPT上线自定义贴纸功能；谷歌测试Gemini新界面

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1、字节跳动发布AI办公智能体“豆包工作”，打通飞书生态重构企业生产力

字节跳动推出的AI办公智能体“豆包工作”通过深度整合飞书生态，为企业提供全流程自主执行的智能工作解决方案，显著提升了办公效率和数据安全性。

【AiBase提要:】 🧠 豆包工作具备目标拆解、工具调度和长流程任务持续推进能力，覆盖多元办公需求。 🔄 与飞书深度整合，结合企业真实业务上下文完成工作，提升效率。 🔒 数据安全方面，豆包工作依托飞书企业级安全合规底座，保障私有信息合规使用。

2、ChatGPT重磅上线自定义贴纸功能，完美打通两大社交巨头

ChatGPT 推出了全新的自定义贴纸功能，让用户能够通过多种方式创作个性化贴纸，并支持导出至主流社交平台，进一步拓展了 AI 在社交内容创作中的应用边界。

【AiBase提要:】 🎨 通过上传照片、输入文字提示词或迁移视觉艺术风格，用户可创作个性化贴纸。 📲 支持将贴纸保存至手机相册，并导出至 iMessage 和 WhatsApp 等主流即时通讯应用。 🔄 贴纸在 iMessage 中会自动归类，方便日常聊天中调用。

3、千问APP支持阿里云 Token Plan接入

千问APP与PC端正式上线阿里云Token Plan接入功能，用户绑定API Key后，可在处理复杂任务时直接使用Token Plan订阅额度，提升效率。

【AiBase提要:】 ✅ 千问APP与PC端上线阿里云Token Plan接入功能 📌 绑定API Key后，可直接使用Token Plan订阅额度处理复杂任务 💰 Token将从用户阿里云百炼账户中扣除

4、Grok Build迎来最强外挂！集成Browser-Use插件，AI正式接管你的浏览器

SpaceX AI的Grok Build平台新增Browser-Use插件，使AI能够直接调用真实浏览器，打通了AI与复杂网页交互的物理壁垒。该插件提供了本地和云端两种使用模式，用户无需API密钥即可调用本地Chrome浏览器。

【AiBase提要:】 🚀 Grok Build平台新增Browser-Use插件，实现AI与复杂网页交互的突破。 🌐 用户可选择本地Chrome浏览器或云端浏览器环境，操作灵活便捷。 🔧 支持uvx在本地直接运行，开发者可轻松构建网页自动化工作流。

5、中国开源模型出海：法律 AI 独角兽 Harvey 基于 Kimi K3 推出 Tenet

美国法律 AI 独角兽 Harvey 基于中国开源模型 Kimi K3 开发出法律专用模型 Harvey Tenet，这标志着中国开放权重模型首次进入美国头部垂直 AI 公司的训练体系。Harvey 之前主要依赖 OpenAI、Anthropic 等闭源模型提供法律服务，覆盖超 2400 家机构、20 多万名律师，客户包括众多世界级企业法务部门。目前其估值为 110 亿美元，正以约 155 亿美元开启新一轮融资，成为估值最高的法律 AI 独角兽。

【AiBase提要:】 使用中国开源模型 Kimi K3 开发法律专用模型 Harvey Tenet，标志着中国开放权重模型首次进入美国头部垂直 AI 公司的训练体系。 Harvey 之前依赖 OpenAI、Anthropic 等闭源模型提供法律服务，覆盖超 2400 家机构、20 多万名律师。 Harvey 当前估值 110 亿美元，正以约 155 亿美元开启新一轮融资，是估值最高的法律 AI 独角兽。

6、七成英语生物医学论文已用 AI 代笔：学术界呼吁建监管而非封杀

研究发现，生成式AI正快速渗入学术写作，2025年约77%的生物医学论文出现AI辅助写作或编辑特征。非英语母语国家如韩国、中国使用比例较高，但AI可能带来虚假信息风险，需建立规范以确保科学公信力。

【AiBase提要:】 📚 生成式AI在生物医学论文中广泛应用，2025年约77%的论文出现AI辅助写作或编辑特征。 🌐 非英语母语国家如韩国、中国使用比例超80%，主要得益于AI改善语法与表达。 ⚠️ AI可能编造虚假事实和参考文献，需建立规范以确保科学公信力。

7、ARIA 重拳封杀纯 AI 歌曲：人类创作主唱才能上榜，AI 辅助仍可准入

澳大利亚唱片业协会（ARIA）决定禁止完全由 AI 生成的歌曲进入官方排行榜，新规自下周一起生效。这一举措旨在确保人类在音乐创作中的主导权，并回应了流媒体上使用未授权作品训练 AI 工具引发的争议。

【AiBase提要:】 🎧 ARIA 禁止完全由 AI 生成的歌曲进入官方排行榜。 🎤 歌曲须由人类创作、主唱、演奏主要乐器方能上榜。 🤖 AI 辅助制作的部分作品仍可准入，但须使用合法 AI 服务。

8、谷歌测试Gemini新界面，新增通知中心和聊天筛选功能

谷歌正在测试Gemini应用的新界面升级，包括优化聊天组织方式、增加通知管理、完善搜索筛选以及增强Gemini Spark管理能力，旨在提升用户的AI助手使用效率。

【AiBase提要:】 📱 新增聊天搜索入口，提升用户查找效率 🔔 引入独立通知版块，集中管理任务提醒 ⚙️ 开发Gemini Spark自定义页面，增强技能与应用管理

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