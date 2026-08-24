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AI日报：万相Wan3.0模型上线；小米发布玄戒O3等AI芯片；第二届世界人形机器人运动会开幕

2026-08-24 17:11 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、万相Wan3.0视频生成模型正式上线，解锁30秒长视频创作新体验

万相Wan3.0视频生成模型正式上线，带来30秒长视频创作的新体验，支持多种文档格式输入，并在多个领域展现出卓越的性能。

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【AiBase提要:】

🎥 单次最高生成30秒原生视频，支持多种文档格式输入。

🎬 在影视短剧、广告营销、文旅等领域广泛应用，表现优异。

💰 API定价分三档，限时优惠期间可享受7折优惠。

2、第二届世界人形机器人运动会开幕：2056台钢铁战士冰丝带巅峰对决

第二届世界人形机器人运动会盛大开幕，展示了人形机器人在竞技和实际应用中的巨大潜力。

【AiBase提要:】

🤖 第二届世界人形机器人运动会在国家速滑馆开幕，吸引了全球666支队伍参赛。

🏃‍♂️ 天工Ultra机器人打破人类百米世界纪录，展现强大性能。

🏆 赛事新增多项对抗项目，覆盖工业、物流、家庭等真实场景。

3、小米发布玄戒O3/O100/D100三款自研AI芯片，搭建人车家全生态算力底座

小米正式发布玄戒O3、O100和D100三款自研AI芯片，覆盖移动终端、大模型加速和智能驾驶场景，标志着小米在AI算力布局上迈出了重要一步。

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【AiBase提要:】

🧠 玄戒O3是小米首款AI旗舰SoC，采用3nm制程，性能大幅提升。

🧩 玄戒O100是全球首款6nm 3D晶圆级堆叠AI加速芯片，解决内存墙难题。

🚗 玄戒D100是国内首款3nm智驾AI芯片，支持本地部署大模型。

4、字节整合AI办公产品，TRAE、扣子团队并入豆包

字节跳动对旗下AI办公产品完成团队整合，TRAE、扣子（Coze）团队整体并入豆包体系。调整后，相关产品和运营团队统一向豆包产品负责人赵祺汇报。此次整合进一步明确了豆包的AI主干业务定位，将AI办公产品资源集中到豆包。豆包最快将于本周推出独立AI办公产品“豆包工作”，并已密集更新远程控制电脑、Windows虚拟桌面、云电脑、侧边工作台等功能，并上线超过200个技能和连接器。

【AiBase提要:】

🧠 TRAE Work、扣子将与豆包的工作场景产品能力整合

💻 TRAE IDE及CLI作为豆包品牌下的编程产品线继续发展

🚀 豆包最快将于本周推出独立AI办公产品“豆包工作”

5、阿里巴巴拟配售800亿港元新股，资金将全部投入AI

阿里巴巴宣布拟向美国境外的非美国人士配售新股，总金额800亿港元，所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力及加强AI基础设施建设。这是自2019年港股上市以来首次启动新股配售，交易已获超额认购。财报显示，截至6月30日，阿里巴巴集团收入2689.53亿元，同比增长9%；AI相关产品年化收入（ARR）突破495亿元人民币，AI云与算力服务收入484.37亿元，同比增长45%。

【AiBase提要:】

🚀 阿里巴巴拟配售800亿港元新股，资金将全部投入AI。

📊 截至6月30日，阿里巴巴集团收入2689.53亿元，同比增长9%。

📈 阿里云2030年外部商业化收入目标为1000亿美元，利润率有望超过20%。

6、匿名模型Ox Alpha登顶OpenRouter，累计调用量超4万亿Token

匿名模型Ox Alpha在OpenRouter平台迅速崛起，成为热门话题。其调用量迅速攀升，累计超过4万亿Token，显示出其在全球开发者及Agent工作流中的影响力。尽管开发厂商未公开，但社区对其技术背景存在多种猜测。

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【AiBase提要:】

🧠 匿名模型Ox Alpha在OpenRouter平台迅速崛起，登顶模型榜单并刷新单日调用量纪录。

💻 Ox Alpha被定义为面向编码、持续性Agent任务和生产工作流的推理模型，但开发厂商仍未公开。

🔍 社区技术分析认为Ox Alpha可能与智谱GLM系列或新版Gemini有关，但谷歌及其他厂商尚未正式认领。

7、韶音OpenFit 2 AI耳机震撼首发：融合千问大模型， 48 小时超长续航定义智能音频新体验

韶音OpenFit 2 AI耳机的发布标志着开放式耳机进入大模型时代，其融合了千问大模型，提供了强大的AI语音处理能力和全场景翻译功能，同时在声学配置、连接性能以及续航方面表现出色，为用户带来全新的智能音频体验。

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【AiBase提要:】

🎧 融合千问大模型，实现强大AI语音与全场景翻译能力。

🔊 采用开放式结构设计，提供卓越声学与稳定连接表现。

🔋 超长续航与快充支持，单耳续航可达11小时，总续航时间长达48小时。

8、AI行业GitHub”寻求出售，Hugging Face估值或超130亿美元

Hugging Face作为全球最大的AI开源社区，正寻求出售，潜在估值高达130亿美元以上。其平台提供模型发现、共享和部署能力，被视为“AI行业的GitHub”。近期，资本对模型基础设施和分发平台的兴趣增加，如Stripe收购OpenRouter。

【AiBase提要:】

🤖 Hugging Face作为全球最大的AI开源社区，正在考虑整体出售，潜在估值可能达到130亿美元以上。

🌐 该平台提供模型发现、共享和部署能力，被业内称为“AI行业的GitHub”。

💰 近期Stripe以约80亿美元收购AI模型路由平台OpenRouter，显示资本对模型基础设施的关注。

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