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AI日报：DeepSeek API峰谷定价上线；美团全员养虾曾日烧千万；贾跃亭宣布FF机器人业务拟独立上市

2026-08-17 16:35 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、闲时半价、高峰翻倍:DeepSeek API峰谷定价上线，V4Pro最高涨11倍

深度求索正式启用DeepSeek API峰谷分时计价新规，通过价格杠杆引导开发者错峰调度任务，缓解日间算力拥堵。空闲时段API调用价格仅为高峰时段的一半，两款主力模型价格同步生效。V4Pro高峰时段价格涨幅显著，但相比Claude旗舰模型仍具优势。此次调整标志着DeepSeek进入算力精细化运营新阶段。

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【AiBase提要:】

📅 深度求索启用DeepSeek API峰谷分时计价新规，空闲时段价格仅为高峰时段的一半。

💰 DeepSeek V4Pro高峰时段价格涨幅达1100%，输出价格涨幅350%。

📊 峰谷定价机制标志着DeepSeek告别“极致性价比”策略，提供算力精细化运营新范式。

2、千问办公首发上线GLM-5.3与DeepSeek V4Pro，三款国产旗舰模型完成聚合

千问办公成功接入GLM-5.3和DeepSeek V4Pro，成为国内首个整合多家国产旗舰模型的办公Agent产品，标志着其在企业级AI应用领域的领先地位。

【AiBase提要:】

🧠 千问办公首发上线GLM-5.3和DeepSeek V4Pro两款前沿模型，提升企业级Agent场景的可用性选择。

🚀 作为业内首款同时覆盖阿里、智谱、DeepSeek三家国产旗舰模型的办公Agent产品，千问办公展现了强大的技术整合能力。

🌐 千问办公计划上线独立App并推出国际版，进一步拓展其市场影响力。

3、美团全员养虾曾日烧千万：王莆中复盘 AI 变革，CatPaw 终跑通

美团CEO王莆中分享了AI变革历程，指出AI应用中的四重错配问题，并介绍了CatPaw平台的落地情况。

【AiBase提要:】

🧠 美团AI变革经历四个阶段，从全员养虾到CatPaw平台落地。

🤖 CatPaw平台覆盖9万员工，提供移动端与PC端双客户端支持。

📊 AI转型是业务、组织、技术三位一体的系统工程，需避免四重错配。

4、贾跃亭宣布FF机器人业务拟独立上市，目标年底出货2000台

贾跃亭宣布FF机器人业务拟独立上市，目标年底出货2000台，同时公司正加快实施本土化组装计划，以提升盈利能力并降低负债水平。

【AiBase提要:】

🚀 FF机器人业务进入放量收入快速增长阶段，计划独立融资及上市。

📊 2026财年上半年营业总收入为134.8万美元，机器人业务毛利率超30%。

🔧 公司加速推进Built in USA计划，目标年底出货2000台EAI机器人。

5、科技赋能农业：我国科学家重磅发布大豆垂直大模型「丰菽」2.0

我国科学家在大豆垂直大模型领域取得重大突破，发布「丰菽」2.0版本，为大豆产业数字化转型注入强劲动力。该模型通过多模态数据融合和多模型协同分析，提升了专业知识服务的准确性与稳定性，推动了现代农业科技的发展。

【AiBase提要:】

🧠 多模态数据深度融合，构建完善结构化知识体系。

⚙️ 引入多模型协同分析机制，提升专业分析结论的可靠性。

🌱 推动大豆数据辅助育种工作高效开展，助力现代农业科技创新。

6、SpaceX 豪掷 600 亿美元完成年度最大并购，AI 编程巨头正式归入麾下！

文章报道了AI编程助手Cursor被SpaceX收购的事件，强调了此次合作对算力和模型研发的深远影响，并展望了未来AI编程服务的发展前景。

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【AiBase提要:】

🚀 Cursor正式加入SpaceX，实现算力与模型研发的深度融合。

🧠 新一代AI模型将具备更低运行成本和更强性能。

💡 Cursor团队将继续致力于提升开发者效率，解决复杂问题。

7、AI 视频平台 Higgsfield 融资 4 亿美元、估值 54 亿：高盛英特尔入局

AI视频平台Higgsfield成功融资4亿美元，估值达到54亿美元，显示出其在AI视频生成领域的强劲增长势头。公司通过企业订阅业务迅速扩展，年化收入大幅增长，并吸引了高盛、英特尔等投资方的关注。

【AiBase提要:】

🧠 AI视频生成平台Higgsfield融资4亿美元，估值达54亿美元。

📈 企业订阅业务加速拓展，年化收入从2000万美元飙升至7亿美元。

💼 高盛、英特尔等机构入局，公司重心转向企业营销客户。

8、宇树科技发布“超人”人形机器人:原地跳高2米、极速12.66m/s

宇树科技发布了一段名为“超人”的人形机器人演示视频，该机器人凭借0.85米的腿长，可实现原地跳高2米，极限奔跑速度达到12.66m/s，两项指标均超越人类现有世界纪录。

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【AiBase提要:】

🦾 超人机器人具备0.85米腿长，可实现原地跳高2米。

⚡ 超人机器人极限奔跑速度达到12.66m/s，超越人类世界纪录。

🔧 宇树科技在足式机器人运动控制与高功率密度关节技术上取得最新突破。

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