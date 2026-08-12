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macOS27第三公测版推送，非开发者也能尝鲜

2026-08-12 10:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:苹果今天发布了 macOS Golden Gate 的第三个公测版，非开发者用户现在也能提前体验这款秋季正式推出的新系统。在苹果 Beta 测试网站注册后，进入系统设置的软件更新页面，打开 macOS27Beta 选项即可下载安装。

Mac 上的重头戏同样是 Siri AI。按下 Command 加空格，就能从 Spotlight 直接调出 Siri，让它搜索网页、翻看照片邮件、跨应用执行操作，还支持连续对话。系统里也多了一个独立的 Siri 应用。

苹果把视觉智能搬到了 Mac 上，Siri 可以识别屏幕上的内容，针对用户正在看的信息作答。去年推出的液态玻璃设计也有更新，新增了系统级透明度滑块，窗口层次更分明，激活状态的判断变得更直观。

应用工具栏设计更加统一，标题和控件更容易辨认，窗口不再用夸张的圆角。侧边栏从浮动改为延伸至屏幕边缘，外接显示器时窗口排布也更规整。“用 Siri 写作”功能可以凭空起稿、改语法、给反馈，照片应用加入新的 AI 编辑工具，快捷指令支持自然语言创建，邮件和信息的搜索也有改进。

苹果表示，这版系统针对老设备做了不少性能优化，较旧型号的 Mac 也能获得更流畅的体验。公测版目前仍在迭代，正式版本预计秋季与 iOS27等系统一同放出。

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