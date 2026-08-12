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Apple Watch 用户可尝鲜:watchOS27第三公测版带来 Siri AI

2026-08-12 10:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:苹果今天向普通用户开放了 watchOS27和 tvOS27的第三个公测版本，距离秋季正式推送又近了一步。这次更新不只覆盖手表和电视盒子，HomePod 也拿到了对应的新测试版系统。参与公测计划的人现在就可以在设备上找到更新入口。

手表系统的重头戏是 Siri AI。只要手机端支持这项能力，用户就能直接在手腕上呼叫 Siri，让它翻阅个人信息、回答问题，甚至代为完成一些操作。新系统还专门做了一个独立的 Siri 应用，表冠按下去弹出的动态应用网格里，它会占据显眼的位置。

表盘上的 Smart Stack 新增了选择小组件的快捷手势，智能建议也更丰富了，比如帮忙找车、快速调出交通卡、提醒亲友生日。健身应用里的 Workout Buddy 不再依赖手机在附近，在跑步机上跑动时，距离测算也更准。查找应用被统一到一起，还加入了精准查找。

电视系统这边，播客应用被重新设计，Apple Music 支持高解析度无损音频，新增 AutoMix 自动混音衔接，切换个人资料的操作也简化了不少。苹果还优化了底层性能，应用启动更快，动画更顺滑，用 AirPlay 投屏时的连接速度也有提升。

综合来看，这次公测版本把不少新功能从开发者手里交到了普通用户手上，尤其是手表端的 AI 助手，体验门槛比以往低了不少。正式版预计在秋季随新系统一同亮相。

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