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iQOO Neo11版定档8月18日:2K 屏配9100mAh 电池

2026-08-10 14:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:iQOO 手机今日官宣，Neo11至尊版将于8月18日晚7点发布并开售。官方给这台机器的定位是“行业里唯一把2K 屏和9100mAh 电池凑到一起的性能旗舰”。同一天登场的还有 iQOO 首款万级续航手机 Z11S，搭载10000mAh 蓝海电池和144Hz 护眼电竞屏。

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产品经理此前在社交平台上预告过这台新机的方向:国产顶级2K 屏，Neo 史上最大电池，外观从设计到工艺再到配色都重新打磨，护眼、耐用和网络稳定性是重点。官方这次措辞比较直接，把显示和续航当作最大卖点来推。

更早的时候有博主曝光过一台 iQOO Neo 新机的部分配置，说它基于天玑9500深度定制，调优了联发科最新的旗舰芯片，配的是同档唯一的国产新工艺2K 大屏，电池超过9000mAh。这条爆料对应的是不是就是至尊版，官方没有回应。

可以拿来对比的是去年的 Neo11。那台机器用6.82英寸2K144Hz 高刷屏，配骁龙8至尊版处理器，起售价2599元。至尊版这次在芯片平台和电池容量上都换了打法，定价大概率会高出一截。

眼下2K 屏加近万毫安时电池的组合，在手机市场里确实少见。大电池往往让机身变厚，显示和续航两头都想要，就得看 iQOO 在内部堆叠上花了多少功夫。8月18日发布会见分晓。

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