OPPO Watch X3Mini 新增粉黛海配色，8月14日开售

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:OPPO Watch X3Mini 今天官宣了新配色粉黛海，8月14日正式开售。这款手表今年4月发布，原本有高光金、星光银、摩卡棕三种配色，18K 金精钢表壳，1799元起售，新配色预计沿用同样的价格体系。

手表搭载的高精度腕温传感器是它的特色功能，精度正负0.1摄氏度，可以根据手腕温度变化捕捉女性生理期，帮用户更早、更准地掌握周期。它还首发生理周期运动指导，综合睡眠、HRV 和心率等多维体征数据，评估每日运动准备度。

功能层面，它有独立 eSIM 版本，支持微信手表版，点一点快速找手机、预览手机拍照、碰一碰换表盘都能用，还能当电子车钥匙，支付宝、QQ、百度地图、QQ 音乐等第三方应用可以装。

硬件上搭载高通骁龙 W5芯片，1.32英寸 AMOLED 圆形屏幕，分辨率466乘466，最高亮度1000尼特。eSIM 版本支持蓝牙、eSIM、Wi-Fi 连接，蓝牙版则只有蓝牙和 Wi-Fi。

电池额定345mAh，磁吸触点充电，功率约7.5W。1.32英寸的小表盘定位偏轻量，搭配新配色，目标用户应该是想要精致外观又不想要大表盘的群体。

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