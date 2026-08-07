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iQOO Neo11版官宣下周一见:国产2K 屏 + 大电池

2026-08-07 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:iQOO Neo 产品经理今天在微博放了个预告:Neo11至尊版下周一见。按她的说法，这台新机搭载国产顶级2K 屏和 Neo 史上最大电池，外观从设计到工艺再到配色都认真打磨过，护眼、耐用、网络稳定性也是重点。

此前数码闲聊站8月3日曝光过一款 iQOO Neo 新机的部分配置:基于天玑9500深度定制，调优了联发科最新旗舰芯片;同档唯一的国产新工艺2K 大屏，配超9000mAh 大电池。虽然博主没有点明型号，但种种迹象指向 Neo11至尊版。

作为对照，iQOO Neo11去年10月发布，6.82英寸2K144Hz 高刷屏加骁龙8至尊版，2599元起。新一代至尊版如果真把电池顶到9000mAh 以上，续航会是它最大的卖点之一。

官方预热刻意留了悬念，只透露下周一见，更多参数估计要等到发布会陆续放出。对看重性能和续航的性价比党来说，这台机器的关注度已经拉满。

天玑9500的深度定制说明 iQOO 会在在芯片调校上做文章，2K 国产屏加超大电池的组合，放在 Neo 系列里也算一次明显的规格升级。下周一官宣之后，详细配置和价格就会浮出水面。

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