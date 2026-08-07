千问 App 集中上新:定时任务、办公助理、语音通话一起到位

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:千问 App 今天宣布一批新功能上线，涵盖思考研究、定时任务、办公助理、语音通话和智能体广场，同时支持最新的旗舰模型 Qwen3.8-MAX。

思考研究是在原有深度思考基础上升级来的，复杂推理、工具调用、信息整合和结构化输出的能力都有加强。比如周会前把一堆资料丢进去，它能按工作背景、目标、成果概览和总结的结构，直接整理出一份完整文档。

定时任务面向的是那些每天重复的活。梳理行业简报、给邮件分类汇总，预设好执行时间就行。官方给的例子是设定每天早上8点，让千问自动搜索 AI、芯片、互联网等领域的新闻并形成趋势小结，用户打开定时推送就能拿到核心信息。

办公助理的权限更大一些。它能连接备忘录、日历、邮件，会操作电脑和浏览器打开网页、下载附件，还能调用各种 Skill 完成多步骤任务，最后交出可用的 Office 文档、应用或者网站。遇到大区数据散落在几个格式不同的报表里这种情况，不用自己逐个对齐口径，直接交给它做数据清洗和汇总。

千问还支持手机和电脑跨端协同，手机上发起的任务可以由电脑端执行。语音通话做到7x24小时在线，互动陪玩、睡前故事、带娃讲题、语音打车都能聊。智能体广场首批上线智能寄件、网盘整理、超清扫描、文件查询等能力，覆盖物流运输、房产居住、本地生活、理财、汽车等十多个领域。

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