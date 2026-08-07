6999元拿下16+512，红魔11S Pro+ 氘锋透明银翼开售

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:红魔11S Pro++ 的16GB 加512GB 氘锋透明银翼版本今天上午10点开售，下一轮在8月10日上午10点，京东平台售价6999元。

这个系列今年5月发布，纯平背板设计。正面是一块6.85英寸1.5K 悟空屏2.0真无孔屏幕，144Hz 刷新率，屏占比95.3%，1600万像素前摄藏在屏下。红魔和京东方合作的 X10屏下发光材料，功耗降低10%，寿命提升30%，全系配3D 超声波指纹。

性能上，机器搭载第五代骁龙8至尊领先版，CPU 主频4.74GHz，另有自研电竞芯片红芯 R4，负责触控优化、光效控制、渲染提速和超分超帧。

散热是这台机器的重头戏。行业里少有的风水双冷方案，主动风扇驭风4.0转速最高24000转每分钟，贯穿式风道设计，风扇本身支持 IPX8防水，噪音控制在30分贝以下。脉动水冷引擎用上 AI 服务器同款氟化液和压电微泵，还做了抗跌落防泄露处理。

续航方面，8000mAh 的牛魔王电池3.0是红魔史上容量最大的电池，Pro+ 版本支持120W 魔闪快充和80W 无线充电。对重度游戏用户来说，这套配置基本把参数表拉满了。

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