阿里千问 Qwen3.8-Max 正式上线:2.4万亿参数刷新 Qwen 家族纪录

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:阿里巴巴千问 Qwen3.8-Max 人工智能模型今日正式上线，总参数量达到2.4万亿，官方称这是 Qwen 家族迄今最强大的模型。

据介绍，Qwen3.8-Max 基于 Qwen3.5架构构建，在编程、真实办公、长程任务与多模态智能体等方面实现全面提升，能够以极少的人工介入将复杂、开放的目标端到端完成，交付可信赖的成果。

编程能力方面，官方称模型可以从一个空文件夹出发，自主完成一个耗时十数天的真实项目并交付，全程无需人工干预，例如仅凭一句指令便独立编程约16天，做出真实可用的自进化智能体框架。办公场景中，模型通过真实环境和算力的联合强化学习扩展，实现了数百种高价值、高频专业任务的真实表现提升，官方举例称它能把一支法务团队约一周的审阅量压缩到一小时，也能仅凭一句话规划出复杂的动态工作流。

长程任务处理上，Qwen3.8-Max 展现出系统级自主规划与全栈闭环自适应学习能力，能够在执行、反馈、迭代的循环中历经数千轮超长交互，持续重构自身的算法与策略。多模态方面，模型能跨页理解200页的财报，把100小时的长视频组织成可检索、可追溯的记忆，并在执行中持续审视中间产物，一旦出错便自主定位、重新规划并修正。

从2.4万亿参数的规模到端到端任务交付的能力展示，Qwen3.8-Max 的上线标志着千问系列在通用人工智能能力上再上台阶，其在实际业务中的表现将成为业界观察的重点。

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