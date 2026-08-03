首页 > 原创 > 关键词  > MiniMax最新资讯  > 正文

MiniMax H3视频模型正式开源:全模态理解输入，生成2K 视频

2026-08-03 11:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:MiniMax 今日正式开源新一代通用视频模型 MiniMax H3，这款模型被定位为通用型全模态生成系统，能够统一理解由文本、图像、视频和音频构成的多模态上下文，并生成最高2K 分辨率、最长15秒、带原生立体声音频的视频内容。

得益于以任务泛化为导向的系统设计，H3在预训练阶段便具备了广泛的多模态上下文理解与生成能力，官方称其能够出色地遵循复杂的多模态指令。输出规格方面，模型支持4至15秒的视频时长，兼容21:9、16:9、4:3、1:1、3:4、9:16等多种宽高比，默认输出分辨率较短边为768像素，帧率24FPS，音频为32kHz 立体声，并稳定支持中、英、日、韩、法、德、西、意、葡、俄、阿等11种对话语言。

输入方式上，H3提供两个版本以满足不同场景。H3-Base-FL2VA 支持首尾帧模式，可不输入图像实现文生视频，也可输入首帧、尾帧或同时输入首尾帧图像生成视频;H3-Base-Ref2VA 则支持全模态参考模式，可输入最多9张图像、3段视频与3段音频，所有类型输入合计最多12个，实现跨模态的视频创作。

此次开源意味着开发者和创作者可以免费获得模型权重并自行部署，H3的多模态理解与生成一体能力，让视频创作从单纯的文字驱动扩展到图片、视频、音频的混合驱动，为内容生产带来了新的想象空间。

视频生成模型竞争日趋激烈的当下，MiniMax 选择以开源姿态加入战局，既展示了其在多模态技术上的积累，也试图通过社区生态抢占应用落地的先机。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 天下苦闭源模型久矣，MiniMax H3要做多模态领域的Deepseek

    2026年8月3日，港股MINIMAX-W（00100.HK）报HK$249.4，涨幅超10%。当日早盘，MiniMax盘前正式宣布发布新一代多模态生成模型H3。市场用真金白银为这次产品发布投了一票。 A 天下苦闭源模型久矣，视频生成赛道此前由Seedance、可灵等头部模型主导，价格、算力、生成时间也一直是行业关注比较高的的话题。 MiniMax发布的H3，正是视频生成市场的一个全新选择。 官方博客中表示，定位H3

  • 字节跳动发布 Seedance 2.5 视频模型 可单次生成 30 秒视频

    字节跳动在7月31日正式对外发布新一代视频生成模型 Seedance2.5。官方称，该模型单次可生成时长30秒的高质量视频片段，并将陆续在即梦 AI 与豆包专业版中上线，API 服务也会在近期接入火山方舟平台。 新模型延续了 Seedance2.0统一的多模态音视频联合生成架构。研发团队把重点放在长叙事、多模态参考和编辑能力三个方向上，希望让生成结果更有逻辑感和连贯性。

  • AI日报：商汤甩出8B小钢炮 U1.5-Lite-Preview；MiniMax H3开源排除美国；微软自研全双工AI语音模型曝光

    微软推出支持16语言的全双工语音模型MAI Realtime；MiniMax开源视频模型H3但限制部分地区使用；商汤发布轻量统一多模态模型U1.5-Lite-Preview；面壁智能开源ForgeStencil实现工业软件自动化优化；Teams新增“举报会议”功能防AI诈骗；ChatGPT Atlas浏览器将停服；苹果诉OpenAI案曝内部数据管理漏洞；高德升级世界模型ABot-World-0，实现24小时连续稳定推理。

  • AI电商内容创作工具详解|电商图文视频生成、跨境电商智能运营工具使用指南

    随着AI技术深度渗透电商领域，传统电商内容生产模式正在迎来全面革新。无论是国内主流电商平台的日常上新、种草营销，还是跨境电商的海外本土化运营，高质量的商品图文、短视频素材都是店铺获取流量、提升转化的核心核心要素。过往依赖人工拍摄、专业美工设计、运营手动策划脚本的内容制作方式，存在成本高、周期长、产能低、同质化严重等诸多问题，很难适配当

    ​AI电商 ​内容创作 ​工具

  • 字节跳动发布新一代视频模型：30秒一次生成 还能去油腻感

    字节跳动宣布发布新一代视频创作模型Seedance 2.5，正在陆续上线即梦AI、豆包专业版等平台，API服务也将在近期上线火山方舟。 Seedance 2.5可单次生成30秒高质量视频片段，并支持多轮延长。 模型优化了镜头衔接和场景过渡，让长视频保持更好的连贯性，同时大幅优化画质、音质以及运动质量，有效弱化了视频生成中常见的油腻感”。 用户可以生产数分钟具有统一视听语言、�

    ​字节跳动 ​Seedance ​2.5

  • AI日报：MiniMax发布全模态模型H3；Seedance 2.5发布，30秒一镜到底；DeepSeek-V4-Flash正式版上线

    近期AI动态：MiniMax发布全模态模型H3，成本仅为竞品1/3；字节跳动Seedance 2.5视频生成支持30秒长叙事；DeepSeek V4 Flash上线，130亿参数瞄准Agent赛道；DeepMind推出Gemini Robotics ER2，突破多机器人协同；谷歌地球集成AI图像生成；华为开源5050亿参数盘古大模型；阿里千问发布专业语音识别模型；特斯拉中国车机接入豆包大模型。

    ​AI日报 ​多模态模型 ​MiniMax

  • 批量做漫剧还在从零开荒？AI漫剧分镜自动生成工具分享

    AI漫画竞争聚焦高效创作链路，但创作者普遍面临工作流难复用、画风撕裂、过程不透明及版权受限。updream通过Skill将工作流插件化、可视化，支持局部修改；其社区沉淀成熟经验，Plan功能让创作透明可干预。平台还拥有独家热门IP授权，规避版权风险，并将生成与编辑整合，实现从灵感到成品的高效闭环，成为创作者的破局选择。

  • AI日报：MiniMax Code 2.0桌面端发布；Kimi K3模型预热视频流出；通义千问正式接入苹果生态

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh1、灵光App“灵光圈”社区焕新:上线热榜、关注等功能，PC端支持导入文档及音视频素材灵光App对灵光圈社区进行功能升级，新增热榜、编辑精选和关注创作者等功能，同时在PC端�

    ​AI日报 ​人工智能 ​开发者

  • AI日报：Kimi K3登顶全球最大开源模型；小度AI手表Fit开售；我国启动大模型 IPv6 专项行动

    Kimi K3开源2.8万亿参数模型成全球最大；小度AI手表搭载文心大模型，定价亲民；我国启动大模型IPv6行动，推进网络升级；Firefox新标签页推出AI新闻字谜；艺术家起诉AI表情包侵犯版权；比亚迪人形机器人拟8月落地郑州；宇树G1机器人远程完成动物手术实验；Claude共享对话功能曝隐私风险，大量记录被谷歌收录。

    ​AI日报 ​开源模型 ​Kimi

  • 长视频剧综赞助营销，为何搞不定AI产品？

    当WorkBuddy硬广几乎遍布了所有一线城市的众多楼宇，以及各个互联网社区、社交媒体都是WorkBuddy的身影，惟独以长视频为代表的娱乐营销，WorkBuddy还没感兴趣。 这样的情况与去年千问、蚂蚁阿福进攻市场的选择完全不同，长视频剧综营销几乎被它们所统领，而现在越发气势汹汹、资本市场追捧最热、最有市场预算打天下的AI产品，长视频营销还没找到拉拢它们的绝对妙招。 �

    ​AI产品 ​长视频营销 ​WorkBuddy

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM