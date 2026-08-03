阿里“千问办公”开启公测:企业级 Agent 产品整合三大工具

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:阿里巴巴旗下企业级 Agent 产品“千问办公”今日正式开启公测，个人与企业用户均可在官网直接体验，目前网页版和独立 PC 客户端已经开放，钉钉 PC 端与手机端的内置入口也将在近期陆续上线。

这款产品整合了 QoderWork、MuleRun、悟空三款智能体工具，是业内首款同时支持桌面端 Agent、云端 Agent 与企业协同 Agent 的产品，致力于帮助个人和企业提升办公生产力。公测期间，用户可在“千问办公”中直接使用阿里最新旗舰模型 Qwen3.8。

订阅方面，产品提供免费版、个人标准版与个人高级版三档个人套餐，其中免费版每月0元，个人标准版原价98元每月、八折后78元每月，个人高级版原价198元每月、八折后158元每月。企业版方面，企业标准版为198元每月每席，企业旗舰版则需要向官方详询。

从产品定位看，“千问办公”覆盖企业 IM 写作、Office 文档一站式生成与编辑、多模态内容理解、全栈网页生成、专业数据源聚合接入以及自定义技能和专家套件等核心能力，面向的是高频、高价值的真实办公场景。

随着公测启动，阿里的 AI 办公产品矩阵进一步成型:千问办公承接日常办公自动化，万有无界则瞄准复杂项目的多智能体协同交付，两条产品线共同勾勒出阿里在企业生产力 AI 上的完整布局。

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