荣耀手环11系列开启预售:229元起，Pro 版支持独立 GPS

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:荣耀手环11系列今日正式开启预售，新品覆盖标准版、Pro 版与 Pro GPS 版三个档位，起售价229元。其中标准版定价229元，Pro 版定价299元，新增独立 GPS 定位的 Pro GPS 版起售价349元。

外观方面，标准版提供海盐白、芋泥紫、鱼子酱三种配色，采用增强型聚合纤维机身，厚度仅8.99毫米，整机重约15.3克，表带支持免工具快拆。标准版搭载1.57英寸 AMOLED 屏幕，支持全局亮度调节与最高60Hz 刷新率，内置250mAh 电池，超长续航模式下可用18天，典型场景续航约12天。

定位更高的 Pro 版则以铝合金柔砂工艺打造机身，配备1.61英寸 AMOLED2.5D 曲面屏，峰值亮度可达2000尼特，采用硅碳负极电池，容量翻倍至400mAh，支持26天超长续航模式，典型模式下续航19天。Pro 版拥有杏仁白、可可黑、牛油果三种配色，Pro GPS 版在此基础上额外提供香蜜棕皮质表带版本。

运动功能是这一代手环的升级重点，新品搭载专业羽毛球模式等多项专业运动记录能力，Pro GPS 版更可在不依赖手机的情况下独立记录运动轨迹，适合户外跑者与骑行用户使用。

从轻薄机身到长续航再到独立定位，荣耀手环11系列以三个清晰的价格档位覆盖了从入门到进阶的需求，其在运动健康数据方面的表现值得用户进一步体验。

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