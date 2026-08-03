iQOO Neo 新机配置曝光:天玑9500+2K 大屏 +9000mAh 电池

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:博主今日曝光了 iQOO Neo 系列新机的部分配置，包括基于联发科天玑9500深度定制的旗舰芯片，以及同档位唯一的国产新工艺2K 大屏和超过9000mAh 的大电池。

此前，一款型号为 vivo V2545A 的新机已于今年6月出现在 Geekbench 跑分数据库中，被外媒认为是 iQOO Neo11S。该机搭载天玑9500处理器（MT6993）、16GB 内存，运行 Android16系统，录得单核3395分、多核10312分的成绩。

据此前爆料，iQOO 工程机存在一个天玑9500降频版方案，配备8开头单芯大电池、2K144Hz 大直屏、3D 超声波指纹以及 IP68/69防护等配置，目标是以更具竞争力的价格挑战性能机市场，暂定暑假登场。

结合博主暗示与网友讨论，外界普遍预计该机即为 iQOO Neo11S。作为参考，iQOO Neo11于去年10月发布，搭载6.82英寸2K144Hz 高刷屏与骁龙8至尊版处理器，起售价2599元。

若上述配置坐实，大电池加2K 直屏的组合将让 Neo 系列在续航与显示两个维度同时拉满，其定价策略与最终产品形态仍是市场关注焦点。

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