首页 > 原创 > 关键词  > iQOO最新资讯  > 正文

iQOO Neo 新机配置曝光:天玑9500+2K 大屏 +9000mAh 电池

2026-08-03 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:博主今日曝光了 iQOO Neo 系列新机的部分配置，包括基于联发科天玑9500深度定制的旗舰芯片，以及同档位唯一的国产新工艺2K 大屏和超过9000mAh 的大电池。

此前，一款型号为 vivo V2545A 的新机已于今年6月出现在 Geekbench 跑分数据库中，被外媒认为是 iQOO Neo11S。该机搭载天玑9500处理器（MT6993）、16GB 内存，运行 Android16系统，录得单核3395分、多核10312分的成绩。

据此前爆料，iQOO 工程机存在一个天玑9500降频版方案，配备8开头单芯大电池、2K144Hz 大直屏、3D 超声波指纹以及 IP68/69防护等配置，目标是以更具竞争力的价格挑战性能机市场，暂定暑假登场。

结合博主暗示与网友讨论，外界普遍预计该机即为 iQOO Neo11S。作为参考，iQOO Neo11于去年10月发布，搭载6.82英寸2K144Hz 高刷屏与骁龙8至尊版处理器，起售价2599元。

若上述配置坐实，大电池加2K 直屏的组合将让 Neo 系列在续航与显示两个维度同时拉满，其定价策略与最终产品形态仍是市场关注焦点。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • iQOO Neo11S准备就绪：首发定制版天玑9500+2K屏 同档罕见

    iQOO Neo11S即将发布。该机将首发一款定制版天玑9500芯片，其运行频率相比标准版略作下调，同时配备2K分辨率直屏，电池容量突破9000mAh，硬件配置颇为亮眼。 对比iQOO Neo11，Neo11S主要在性能层面进行了升级。其平台由此前的骁龙8至尊版调整为天玑9500，后者的综合性能更为强劲。 资料显示，天玑9500采用全大核CPU架构，包含1个主频高达4.21GHz的C1-Ultra超大核，以及3个C1-Premium超大

    ​iQOO ​Neo11S ​天玑9500

  • 华为平价MateBook在路上：卡位5000元档 正面抗衡MacBook Neo

    MacBook Neo凭借亲民售价大幅降低了macOS生态的准入门槛，成功吸引了大量学生用户。其搭载的A18 Pro芯片性能足以流畅应对日常办公和影音娱乐等需求，无风扇设计在保持安静运行的同时兼顾了长续航表现，进一步提升了产品的实用性。 这款产品的推出补齐了苹果在低价位笔记本市场的空白，与同价位的Windows设备相比，MacBook Neo拥有明显的生态优势，依托苹果强大的品牌影响力�

    ​MacBook ​Neo ​A18

  • 超10000mAh巨无霸电池！荣耀Power3配置出炉：7英寸大屏+天玑8系

    博主数码闲聊站曝光一款全新中端旗舰，采用7英寸超大直屏 天玑8系处理器 超10000mAh的巨无霸电池。 从配置上可以看出，这是一款中端续航怪兽，预计是荣耀Power3。

    ​中端旗舰 ​超大直屏 ​天玑8系

  • 不用买充电宝了！10000mAh OPPO A7 Pro Max有线反充功率最高27W

    今天下午，OPPO在线上举办新品发布会，旗下首款搭载10000mAh超大容量电池的A7 Pro Max正式和消费者见面。 按照官方给出的实测续航数据，OPPO A7 Pro Max的满电状态可以连续刷短视频24小时，满电持续外放听歌最长可达135小时，哪怕同时开启户外导航、后台音乐播放、在线看视频这类叠加高负载场景，整机续航也能撑足近10小时，出门日常通勤完全没有电量焦虑。 这款新机搭载的�

  • 2199元能流畅用7年！OPPO A7 Pro Max预售：内置10000mAh长寿大电池

    OPPO A7 Pro Max已开启预售，将于8月7日正式发售。起售价为2199元，国补后到手价仅为1869.15元，购机限时赠送2年屏碎保，进一步降低了用户的后续使用成本。 该机搭载10000mAh长寿大电池，日常使用轻松实现两天一充。即使是户外奔波等重度使用场景，也能满足早出晚归的续航需求。经过1500次充放电循环后，电池的可用电量依旧大于80%，相当于两天一充使用7年，耐用性十分突出。

  • 国补1869.15元起！一图看懂OPPO A7 Pro Max：行业首款双金标10000mAh手机

    今日，OPPO首款万级大电池手机OPPO A7 Pro Max正式发布，售价2199元起，国补到手价1869.15元起。 作为该机的核心卖点，OPPO A7 Pro Max搭载10000mAh长寿大电池，官方表示，日常使用可轻松实现两天一充，即便在户外奔波、重度使用的情况下，也能满足全天续航需求。 在电池寿命方面，该电池经过1500次完整充放电循环后，可用容量依然大于80%，按照两天一充计算，使用7年后仍能保持较

  • OriginOS 7 Beta版开始内测招募！vivo X300 Pro/iQOO 15首发尝鲜

    OriginOS官方社区现已正式开启OriginOS 7 Beta版内测招募，报名时间为7月30日至8月4日。本次内测面向有兴趣尝鲜新系统的极客用户开放，报名通道已同步上线。 据悉，OriginOS 7 Beta版首批适配机型包括vivo X Fold6折叠屏、vivo X300 Pro、vivo Pad6 Pro、iQOO 15以及iQOO Pad6 Pro，覆盖了手机和平板多个产品线。 官方同时提醒，本次Beta测试系统仅面向极客用户开放，属于非正式版本，可能存在不�

    ​OriginOS ​7 ​内测招募

  • REDMI 17 4G现身！联发科G91-Ultra、7500mAh超大电池

    近日，小米旗下的REDMI 17 4G手机通过马来西亚SIRIM机构认证，型号为2606FRN72Y。 完整硬件规格也被同步曝光，这是一款主打大屏、超长续航的入门4G机型。

    ​REDMI ​17 ​4G

  • vivo X500系列入网：一共3款旗舰 首发2nm芯片天玑9600 Pro

    今天，vivo X500系列已正式获得入网许可，型号为V2609A。该机同时备案了多家AI大模型，包括自研的蓝心大模型、智谱AI、文心一言、豆包大模型、DeepSeek以及通义千问等，为用户提供丰富的AI服务选择，覆盖日常办公、创作和搜索等多种场景。 据博主爆料，vivo X500系列将出厂预装OriginOS 7系统。新版系统主打主动AI能力，能够深度理解用户指令并高效完成任务，交互更加智能便捷�

    ​vivo ​X500系列 ​OriginOS

  • 小米首款新国标移动电源开售：20000mAh 售价149元

    站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:小米今日正式开售其首款通过2026年新国标认证的移动电源，这款名为“小米充电宝自带线2000022.5W”的产品到手价为149元。其核心特点在于通过了包含4毫米贯穿针刺、135摄氏度高温箱持续60分钟及14千牛挤压等在内的严苛安全测试，官方称在测试过程中能够做到不起火、不爆炸。该移动电源总容量为20000毫安时，由两块10000毫安时电池组成，符合

    ​小米 ​充电宝 ​20000毫安

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM