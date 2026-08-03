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REDMI K100Pro 系列预热:首发 M11发光材料，刷新率飙至185Hz

2026-08-03 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:小米旗下 REDMI K100Pro 系列手机定于8月11日晚7点发布，官方今日继续释放新机预热信息，此次的核心卖点集中在屏幕显示技术上。

据介绍，K100Pro 系列将搭载新一代超级像素，并首发 M11新型 OLED 发光材料，配合全 RGB 无损排列，可实现185Hz 超高刷新率4500nits 局部峰值亮度，官方称其清晰度优于2K 方案，功耗则低于1.5K 方案。

此前官方已公布 K100Pro Max 的部分规格:该机搭载小米首款185Hz 高刷电竞屏，原生适配30余款热门游戏;核心配置为第五代骁龙8至尊版加 AI 独显芯片 D2，支持游戏超帧超分并发;触控采样率升级至480Hz，并配备游戏专属天线以降低时延，还引入 Sound by Bose 游戏调音，对枪声、脚步声进行了针对性增强。

外观方面，K100Pro Max 的"赤霞珠红"配色已经亮相，新机采用6.9英寸超窄边直屏，配以四曲包裹式金属中框和一体化金属 DECO，背面还加入了可随音乐律动的悬浮灯环设计。

从目前的预热节奏来看，屏幕与电竞体验是本代 K100Pro 系列的宣传重点，随着发布日临近，预计官方还将陆续放出更多关于影像、续航与定价的信息。

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