字节跳动发布 Seedance 2.5 视频模型 可单次生成 30 秒视频

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:字节跳动在7月31日正式对外发布新一代视频生成模型 Seedance2.5。官方称，该模型单次可生成时长30秒的高质量视频片段，并将陆续在即梦 AI 与豆包专业版中上线，API 服务也会在近期接入火山方舟平台。

新模型延续了 Seedance2.0统一的多模态音视频联合生成架构。研发团队把重点放在长叙事、多模态参考和编辑能力三个方向上，希望让生成结果更有逻辑感和连贯性。

在应用定位上，官方将目标场景覆盖到影视、广告、教育、工业制造、具身智能以及自动驾驶等多个行业。他们希望视频生成不再只是"产出一段片段"，而是能够真正"完成一段创作"。

生成能力方面，Seedance2.5把单次视频生成时长从过去的15秒提升到了30秒，并且支持多轮延长。据介绍，模型可以在这30秒内组织多个逻辑关联的镜头，让故事按照铺垫、推进、转折、收尾的方式展开。

在官方展示的示例中，一段歌手一镜到底登台演出的片段完整呈现了叙事能力。镜头从红色厚幕的缝隙缓缓推入暖色后台化妆间，年轻女歌手整理耳机、与舞伴互动、接过麦克风，最后登上舞台，画面拉远至体育馆全景，观众的灯牌与荧光棒尽收眼底。

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