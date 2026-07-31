REDMI K100 Pro系列官宣8月11日发布

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:REDMI K100Pro系列双旗舰今日正式官宣，将于8月11日发布。官方宣称新机拥有“满血性能、满配游戏体验”，在屏幕、影像和续航方面全面焕新升级，定位新一代性价比旗舰。

外观设计同步公布，与此前网络流传的渲染图完全一致。正面采用单孔直屏搭配金属直角中框，整机为酒红色配色，与传闻中iPhone18Pro系列的主打色相同，中框也采用同色方案。背部设计延续了上一代的超大矩阵摄像头模组，右侧还保留了BOSE认证扬声器开口，组成2.1声道音频系统，预计该项配置由Pro Max版本独享。

官方预热中明确提及“Pro系列双旗舰”，证实了此前关于Pro系列先发、标准版稍晚登场的爆料。核心配置上，REDMI K100系列全系搭载骁龙8Elite Gen5旗舰处理器，Pro机型的跑分数据已出现在Geekbench数据库中，单核成绩3429分，多核成绩达到10461分。受上游芯片和存储成本波动影响，K100系列此次沿用老款8E5芯片，据称是为了稳定控制定价区间，延续K系列亲民定价的核心定位。

屏幕方面，全系标配185Hz超高刷新率直屏，提供6.59英寸和6.9英寸两种尺寸版本。两款屏幕均采用超级像素方案，可实现1K级别的功耗和2K级别的清晰度。小尺寸的Pro机型在上一代缺席后重新回归，旨在补足标准版与Pro Max之间的尺寸空档。

影像方面，新机配备2亿像素大底主摄，并支持长焦微距功能，预计还将搭载5000万像素潜望式长焦镜头。其他规格包括3D超声波指纹、金属中框、玻璃后壳、满级防尘防水以及对称式双扬声器等。随着8月11日发布会的临近，更多关于K100Pro系列的硬件细节和实际表现将陆续揭晓。对于追求高性能和性价比的用户而言，这次的双旗舰组合或许提供了更丰富的选择空间。

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