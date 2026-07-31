王腾买了小米N90 Max上热搜：大车里面好休息 支持小米汽车

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:今日小米澎程技术发布会上，全尺寸大七座旗舰增程SUV——小米澎程N90Max正式亮相并开启预订，预售价29.99万元，新车将于9月正式发布。目前用户只需支付1000元意向金即可下订，正式发布后意向金随时可退，完成锁单的用户还可享受优先排产权益，提车时将获赠价值999元的车载桌板双杯托版。

预订开启后，今日宜休科技公司创始人王腾在社交媒体上晒出了自己的预订截图，并配文表示:“大车好，大车里面好休息，每日都宜休，支持小米汽车!”这条动态迅速引发网友互动，有评论调侃道:“腾总还是不忘老东家”“什么时候联动下生态?做出今日宜休可以上车的睡眠配件。”更有趣的是，前iQOO产品总监简重（戈蓝V）也在王腾的评论区晒出了自己的N90Max预订成功截图，两位数码圈知名人物的接连下单，让澎程N90Max的预订热度进一步升温。

作为小米汽车首款增程车型，澎程N90Max定位全尺寸大七座旗舰SUV，车身长宽高分别为5285mm、1998mm和1825mm，轴距达到3080mm，采用2+2+3式七座布局。动力方面搭载小米超级增程系统，由定制东安1.5T增程器和前后双电机组成，系统综合功率310kW，零百加速仅需5.9秒。续航表现上，CLTC纯电续航达464km，综合续航高达1705km，充电15分钟可增加285km续航，WLTC亏电油耗为6.26L/100km。

从产品力到定价，澎程N90Max直接将竞争矛头指向了大型家用SUV市场，而王腾、戈蓝等数码圈意见领袖的快速下单，也为这款新车带来了更多圈层关注度。9月正式发布后，澎程N90Max的实际交付表现和市场反馈，将是检验小米在增程赛道竞争力的关键。

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