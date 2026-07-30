AI日报：火山引擎上线豆包搜索开放服务；WorkBuddy上线人机双写；OpenAI 推出GPT-5.6模型家族

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1、火山引擎正式上线豆包搜索开放服务 赋能智能体长程任务

火山引擎正式上线豆包搜索服务，为企业和开发者提供智能体长程任务所需的深度信息支撑，同时确保信息的真实性和可靠性。

【AiBase提要:】 🧠 豆包搜索支持多语言、多模态和多垂类的联网信息支撑，提升AI Agent任务执行能力。 🌐 通过权威分级体系与垂直治理机制，确保信息真实可信，过滤低质内容。 💰 提供免费搜索额度及灵活付费模式，助力开发者构建高品质AI应用。

2、WorkBuddy上线「人机双写」:AI走出聊天框，坐进你的文档里一起干活

WorkBuddy推出的「人机双写」功能重新定义了人机协作的边界，让AI成为嵌入流程的数字同事，显著提升了办公效率，并推动行业进入同屏协作新赛道。

【AiBase提要:】 💡「人机双写」功能实现AI与用户在同一文档界面内实时协同编辑，标志着AI办公进入同屏协作新阶段。 📊 在文档、表格、PPT等场景中，AI可直接完成修改、排版、分析等操作，提升办公效率10倍以上。 🎁 WorkBuddy同步启动晒用法赢好礼活动，邀请用户体验并分享真实案例，最高可获2000积分及腾讯文档季卡奖励。

3、OpenAI 推出GPT-5.6模型家族：Sol、Terra 与 Luna

OpenAI推出的GPT-5.6模型家族在性能和成本上实现了显著提升，通过技术优化大幅提高了智能效率，为开发者和企业提供了更多选择。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.6模型家族推出，包括Sol、Terra和Luna，提升智能效率并降低成本。 🚀 Sol旗舰模型在编码智能体基准测试中表现超越竞品，API成本更低。 💰 Luna定位高性价比，价格仅为Sol的20%，适合主流开发者和企业。

4、腾讯开源 AngelSpec 框架：破解大模型真实推理效率难题

腾讯开源的AngelSpec框架通过多方案协同和工作负载异构适配，有效提升了大模型在真实场景中的推理吞吐量，为大模型的工程化落地提供了坚实的开源工具支持。

【AiBase提要:】 🧠 针对不同应用场景，AngelSpec采用差异化的训练策略，提升大模型推理效率。 🚀 DFly框架优化了目标特征利用率与块内依赖建模，实现高吞吐量并行生成。 📊 Hy3模型测试显示，AngelSpec在并发数从4到64的场景中均实现了最高平均吞吐量。 详情链接:https://github.com/Tencent/AngelSpec

5、灵动声纹与情感释放：Google DeepMind推出Lyria 3.5音乐生成模型

Google DeepMind在Google Flow Music平台上推出了新一代音乐生成模型Lyria3.5，该模型在音乐性、歌词质量、人声表现力和创作控制力方面实现了显著提升，标志着AI音乐创作向专业应用场景的加速迈进。

【AiBase提要:】 ✨ Lyria3.5在音乐性方面有显著提升，构建更复杂且丰富的旋律织体。 📝 歌词生成模块增强了对提示词的语义理解和结构意识，提升了词作质量。 🎤 新版本输出的歌声富有情感张力且发音清晰，大幅提升了成品的感染力。

6、腾讯视频内测WorkSolo，布局AI短剧与互动影视创作平台

腾讯视频正在内测AIGC内容创作平台WorkSolo，该平台覆盖AI短剧、互动影视、自由画布三大核心创作模式，面向更广泛的内容创作者提供AI驱动的视频生产能力。

【AiBase提要:】 🧠 腾讯视频内测AIGC内容创作平台WorkSolo，覆盖AI短剧、互动影视、自由画布三大核心创作模式。 💰 WorkSolo采用免费体验、会员订阅和积分算力结合的商业模式，满足不同创作需求。 🌐 腾讯视频通过布局不同层级的AIGC工具，探索AI在短剧、互动内容及影视工业流程中的商业化应用。

7、OpenAI放大招，将向 10 万名科学家免费开放GPT-5. 6 系列！

OpenAI推出了针对科研人员的ChatGPT计划，旨在提供更强大的技术支持，并逐步扩大规模至10万名科学家。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI启动了“ChatGPT for Academic Researchers”计划，为科研人员提供更强大的技术支持。 🌟 成功入选的科研人员可以获得高级版ChatGPT，使用次数限制更高、上下文窗口更大。 🔍 OpenAI计划推出扩展版聊天机器人深度研究功能，帮助研究人员从科学期刊等特定资源中更高效地洞察课题。

8、字节跳动整合豆包、飞书、火山引擎，加速AI企业服务布局

字节跳动启动面向AI业务的新一轮组织调整，强化豆包、飞书和火山引擎在企业生产力场景中的协同能力，加速推进AI To B战略布局。

【AiBase提要:】 🚀 整合豆包与飞书产品团队，成立新的豆包产品团队，由赵祺负责。 💼 飞书GTM团队与火山引擎团队合并，成立“创造力服务平台”，由谭待负责。 📈 字节跳动AI To B业务战略优先级提升，大模型业务ARR达到40亿美元。

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